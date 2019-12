Rutten, K., S. Blancke, et al. [e-Book] Perspectives on Science and Culture. Lafayette, Indiana, Purdue University Press, 2018

Perspectivas de la ciencia y la cultura explora la intersección entre la comprensión científica y la representación cultural desde una perspectiva interdisciplinaria. Los colaboradores del volumen analizan las representaciones de la ciencia y el discurso científico desde las perspectivas de la crítica retórica, los estudios culturales comparativos, la narratología, los estudios educativos, el análisis del discurso, la epistemología naturalizada y las ciencias cognitivas. El objetivo principal del volumen es explorar cómo las predisposiciones cognitivas y las representaciones culturales particulares moldean y distorsionan el debate público sobre las controversias científicas, la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y el desarrollo de la propia ciencia.