Microsoft Research Open Data Project: evolución de los estándares para el acceso a datos y a la investigación reproducible

Microsoft Research Open Data es un repositorio de datos que pone a disposición conjuntos de datos que los investigadores de Microsoft han creado y publicado junto con su investigación.

Microsoft Research Open Data, es un repositorio de datos basado en Azure para compartir conjuntos de datos, para fomentar la reproducibilidad de la investigación y hacer que los activos de datos de investigación estén fácilmente disponibles en la nube.

Tras diversas conversaciones con la comunidad se ha llegado a un Acuerdo de Uso Abierto de Datos (O-UDA) destinado a ser utilizado por cualquier persona u organización que puede distribuir datos para usos sin restricciones, y para los cuales no existe ningún problema de privacidad o confidencialidad. No es apropiado para conjuntos de datos que incluyan datos que puedan incluir materiales sujetos a leyes de privacidad (como el GDPR o HIPAA) u otros materiales de terceros sin licencia. El O-UDA cumple con la definición abierta: no impone ninguna restricción con respecto al uso o la modificación de datos que no sea garantizar que la atribución y limitación de la información de responsabilidad se transmita en sentido descendente. En el contexto de la investigación, esto implica que los usuarios de los datos deben citar la publicación correspondiente con la que están asociados los datos. Esto ayuda a encontrar y reutilizar los datos, un principio importante establecido por los principios rectores FAIR para la gestión y administración de datos científicos.