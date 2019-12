Ex Libris, anuncia que adquiere Innovative

Detalles de la adquisición

Ex Libris, la compañía de ProQuest, que comercializa los sistemas de bibliotecas Alma y Primo, acaba anunciar que ha firmado un acuerdo para adquirir Innovative, uno de los proveedores líder de sistemas bibliotecarios integrados para bibliotecas públicas, académicas y especializadas, empresa que comercializa productos como:

Inspire Discovery

Innopac Milleniun

Sierra

Polaris

Resource Sharing

MyLibrary!

Vital

SkyRiver

Innovative se convertirá en una unidad de negocios dentro de Ex Libris. Según la compañía, los productos de Innivative en los que los clientes han confiado durante muchos años continuarán siendo compatibles y mejorados. Se espera que la adquisición se cierre a principios de 2020. Asi, Innovative será una unidad de negocios dentro de Ex Libris, como parte de Ex Libris, Innovative continuará apoyando y mejorando sus soluciones y brindando innovación al mercado.

Según la base de datos LibraryTechnology.org de Marshall Breeding, 4237 bibliotecas utilizan productos ILS de Innovatice (Sierra, Polaris, Millennium y Vital). Aproximadamente. dos tercios de estos clientes son bibliotecas públicas.