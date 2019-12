Recomendaciones sobre ciencia ciudadana – perspectivas sobre los avances de la ciencia y la política

Ampliar imagen

Hecker, S., Bonney, R., Haklay, M., Hölker, F., Hofer, H., Goebel, C., Gold, M., Makuch, Z., Ponti, M., Richter, A., Robinson, L., Iglesias, J.R., Owen, R., Peltola, T., Sforzi, A., Shirk, J., Vogel, J., Vohland, K., Witt, T. and Bonn, A., 2018. Innovation in Citizen Science – Perspectives on Science-Policy Advances. Citizen Science: Theory and Practice, 3(1), p.4. DOI: http://doi.org/10.5334/cstp.114

El documento “Innovation in Citizen Science – Perspectives on Science-Policy Advances” es un informe sobre los temas tratados en la conferencia y las lecciones y recomendaciones que de ella se desprenden. La lista de autores es impresionante: Susanne Hecker , Rick Bonney, Muki Haklay, Franz Hölker, Heribert Hofer, Claudia Goebel, Margaret Gold, Zen Makuch, Marisa Ponti, Anett Richter, Lucy Robinson, José Rubio Iglesias, Roger Owen, Taru Peltola, Andrea Sforzi, Jennifer Shirk, Johannes Vogel, Katrin Vohland, Thorsten Witt y Aletta Bonn.

La ciencia ciudadana está creciendo como un campo de investigación con contribuciones de diversas disciplinas, promoviendo la innovación en la ciencia, la sociedad y las políticas. Se necesitan debates interdisciplinarios y transdisciplinarios y análisis críticos para aprovechar el impulso actual a fin de evaluar, demostrar y aprovechar los avances logrados en los últimos años. Este documento sintetiza los resultados de las discusiones de la primera conferencia internacional de ciencias ciudadanas de la Asociación Europea de Ciencias Ciudadanas (ECSA) en 2016 en Berlín, Alemania, y destila los puntos principales del discurso en recomendaciones clave. Para mejorar la innovación en la ciencia, la ciencia ciudadana debe demostrar claramente sus beneficios científicos, diversificarse a través de las disciplinas y fomentar la creación de redes activas y nuevos formatos de colaboración, incluido el verdadero co-diseño con los participantes. Para fomentar los avances en materia de políticas, es importante aprovechar las oportunidades para el seguimiento y la elaboración de políticas pertinentes y trabajar con los financiadores de la ciencia a fin de encontrar vías y herramientas de evaluación adecuadas para apoyar la ciencia ciudadana. Desde el punto de vista de la sociedad, es fundamental colaborar con los agentes sociales en diversos formatos que se adapten a las necesidades de los participantes y evaluar los resultados del aprendizaje bidireccional, así como desarrollar la función transformadora de la comunicación de la ciencia. Esperamos que estas perspectivas clave promuevan el progreso de la ciencia ciudadana en la interfaz entre ciencia, sociedad y política.