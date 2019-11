Las mujeres consumen más medios y también asisten con más frecuencia a clases de formación continua

Attention Marketers: U.S. Women Are Eager to Hear From You. Nielsen, 2019

A pesar de las innumerables responsabilidades y desafíos que tienen las mujeres, son consumidoras voraces de medios. En una semana promedio, las más de 156 millones de mujeres en los Estados Unidos consumen 73 horas de medios, es decir, cinco horas más de medios que los hombres.

En todas los medios, la televisión sigue siendo el gran favorito, ya que representa ocho de cada 10 minutos de medios consumidos. En el mes de enero de este año, los estadounidenses vieron 36.5 mil millones de horas de televisión lineal (programación programada). También vieron 9 mil millones de horas de video. Y cuando observamos el consumo total de televisión, las mujeres superan a los hombres en los últimos cuatro años.

Las mujeres adultas en los Estados Unidos pasan casi cuatro horas al día viendo televisión en vivo. Y lo que es más, están interesados ​​en ver aún más: el 29.4% de las mujeres mayores de 18 años dicen que están interesadas o algo interesadas en ver televisión en vivo en sus teléfonos, mientras que el 14% dice que pagarían una tarifa mensual para ver televisión en vivo sus teléfonos.

En comparación con hace cinco años, 1.1 millones más de mujeres han obtenido sus títulos universitarios, y hay casi 1 millón más de madres trabajadoras. Las mujeres invierten en su futuro, ya que el 38% de las mujeres de EE. UU. Ven sus trabajos como carreras. Y están buscando ir más allá, ya que el 11% está invirtiendo en educación continua, lo que representa un aumento del 3% respecto a 2014. Su objetivo de ascender es remodelar el panorama laboral, ya que 74.3 millones de mujeres en los EE. UU. ocupan puestos de liderazgo, que es superior a 68,3 millones de hace cinco años.

Aunque aún hay un largo camino por hacer en la lucha por la igualdad. Los hombres adultos en los EE. UU. ocupan aún más frecuentemente una posición de liderazgo (63.4% vs. 57.1%). Las madres con niños menores de 12 años tienen una posición un poco mejor, ya que el 65.5% dicen que ocupan una posición de liderazgo. Quizás eso se deba a que es mucho más probable que asistan a clases de formación continua y obtengan títulos adicionales.