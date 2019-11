Funciones del bibliotecario de la escuela: potenciar el aprendizaje y el éxito de los estudiantes

Cohen, Stephanie ; Poitras, Ivy ; Mickens, Khaila ; Shirali, Anushka. Roles of the School Librarian: Empowering Student Learning and Success. New York: Northeast Comprehensive Center/RMC Research Corporation

La Biblioteca del Estado de Nueva York, el Northeast Comprehensive Center/RMC Research Corporation y el Departamento de Educación del Estado de Nueva York publicaron Roles of the School Librarian: Empowering Student Learning and Success. El informe es una compilación de estudios de investigación que detallan cómo las contribuciones del bibliotecario de la escuela se muestran consistentemente como de valor positivo para los estudiantes, los maestros y la comunidad escolar en general. Su metodología explora los cinco roles del bibliotecario escolar reconocidos y definidos por la Asociación Americana de Bibliotecas Escolares: maestro, líder, compañero de instrucción, especialista en información y administrador del programa.