Acceso abierto: ¿Podría la derrota ser arrebatada de las fauces de la victoria?

Richard Poynder. Open access: Could defeat be snatched from the jaws of victory?.

18th November 2019

Cuando a principios de 2019 se conoció la noticia de que la Universidad de California había abandonado negociaciones de licencias con el mayor editor académico del mundo (Elsevier), una ola de el triunfalismo se extendió a través de la esfera Twitter entre los simpatizantes del Acceso Abierto. Las conversaciones habían fracasado debido a el fracaso de Elsevier para ofrecer a la UC lo que exigía: un nuevo estilo de Big Deal en el que toda la universidad tuviera acceso a todo el contenido de Elsevier más los derechos de publicación de OA para todos los autores de la UC. – lo que la UC llama un acuerdo de “leer y publicar”. Además, la UC quería que Elsevier proporcionar esto a un costo reducido. Dada su magnitud e influencia, la decisión de la UC fue aclamada como “lo que se se venía escuchando ya en todo el mundo académico”. La noticia había añadido un toque de picardía, al igual que en el caso del la estela de una nueva y radical iniciativa europea de ciencia abierta llamada Plan S. Propuesto en 2018 por un grupo de financiadores europeos que se denominan a sí mismos cOAlition S, el objetivo del Plan S es conseguir que toda la investigación financiada con fondos públicos fuera de libre acceso para 2021. Animados por estos dos acontecimientos, los defensores del acceso abierto llegaron a la conclusión de que, 17 años después de la Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest (BOAI) – el objetivo del acceso abierto universal (o casi universal) estaba finalmente al alcance de la mano. O como El bibliotecario de Berkeley que dirigió las negociaciones de la UC lo dijo, “se ha alcanzado un punto de inflexión”. Pero, ¿podría la derrota ser arrebatada de las mandíbulas del éxito?