Aula digital de alfabetización mediática e informativa: manual de enseñanza y aprendizaje con Twitter

Teaching and Learning With Twitter Handbook: Media and Information Literacy classroom digital, Paris: UNESCO, 2019

La red social marcó el inicio de la Semana Mundial de Alfabetización en Medios de Comunicación e Información de la UNESCO en 2019 con la publicación del nuevo manual enseñar y aprender con Twitter. Este recurso es para educadores que quieren diseñar lecciones sobre alfabetización mediática e informativa.

Los jóvenes y estudiantes de todas las edades navegan y un entorno de información y comunicación cada vez más complejo. Hay más para leer, escuchar y que nunca antes había visto. Hay más plataformas – tanto en línea como fuera de línea – desde donde recibir información. Esta información proviene de una variedad cada vez mayor de autores y medios de comunicación, cada uno con sus respectivos puntos de vista y expresiones.

Estos rápidos cambios en nuestra información y paisajes de comunicación, digitales y analógicos, han creado la necesidad de una mejor competencias en materia de información, tecnología y medios de comunicación entre todos los pueblos. La UNESCO llama a estos medios de comunicación y conocimientos básicos de información. Los términos ciudadanos globales la educación y la educación para la ciudadanía digital son se utiliza para abordar un conjunto más amplio de competencias sociales, incluyendo las interculturales, religiosas y financieras, y competencias científicas. Los educadores deben estar a la vanguardia de este movimiento, apoyando y renovando los conocimientos de las generaciones sucesivas como siempre lo han hecho.