Comparación del rango topológico de las revistas en Web of Science y Mendeley

Katchanov, Y. L., Y. V. Markova, et al. “Comparing the topological rank of journals in Web of Science and Mendeley.” Heliyon vol. 5, n. 7 (2019).

Texto completo

Recientemente, ha habido un aumento del interés por los nuevos datos que han surgido debido al rápido desarrollo de las tecnologías de la información en la comunicación académica. Desde la década de 2010, las altmetrías se ha convertido en una tendencia común en la investigación cienciométrica. Sin embargo, los investigadores no han tratado con mucho detalle la cuestión de las distribuciones de probabilidad subyacentes a estos nuevos datos. El objetivo principal de este estudio fue investigar uno de los problemas clásicos de la cienciometría: el problema de la citación y la distribución de los lectores. El estudio se basa en los datos obtenidos de dos sistemas de información: Web of Science y Mendeley para explorar las diferencias y similitudes entre las citas y el número de lectores de las revistas biológicas indexadas en Web of Science y Mendeley. La idea básica era determinar, para cualquier revista, un “tamaño” (se dice que es el rango topológico) de las distribuciones acumulativas empíricas de citas y lectores, y luego comparar las distribuciones de los rangos topológicos de Web of Science y Mendeley. Para verificar el modelo, se aplicó a la investigación bibliométrica y altimétrica de 305 revistas biológicas indexadas en Journal Citation Reports 2015. Los resultados muestran que ambas distribuciones del rango topológico de las revistas biológicas están estadísticamente próximas a la distribución de Wakeby. Los hallazgos presentados en este estudio contribuyen a nuestra comprensión de los procesos de información de la comunicación académica en el nuevo entorno digital.