Desafíos estadísticos en la evaluación y el fomento de la reproducibilidad de los resultados científicos

(2016). [e-Book] Statistical Challenges in Assessing and Fostering the Reproducibility of Scientific Results: Summary of a Workshop. Washington, DC, The National Academies Press. National Academies of Sciences, 2016

Texto completo

Las preguntas sobre la reproducibilidad de la investigación científica se han planteado en numerosos contextos y han ganado visibilidad a través de varias revistas de alto perfil y artículos de prensa populares. Se han considerado cuestiones cuantitativas que contribuyen a los desafíos de la reproducibilidad (como la medición y el análisis inadecuados de los datos, los conocimientos estadísticos inadecuados y los datos incompletos, entre otros), pero no existe un consenso claro sobre la mejor manera de abordar o reducir al mínimo estos problemas.