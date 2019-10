Smart Talk. Cómo las organizaciones y los consumidores están adoptando los asistentes de voz y chat

‘Smart Talk. How organizations and consumers are embracing voice and chat assistants’. Capgemini Research Institute, 2019

Los asistentes de conversación están ganando los corazones y las mentes de los consumidores, están aquí para quedarse, haciendo que todo, desde hervir un huevo hasta hacer un pago mucho más fácil. Y los consumidores esperan más de ellos día a día. Si cumplen con estas expectativas crecientes, los asistentes de conversación están en condiciones de transformar el panorama de la experiencia del usuario. Pero, ¿tienen las organizaciones la centralidad en el cliente y las capacidades organizativas necesarias para desplegar estas tecnologías con éxito?

En el nuevo informe del Capgemini Research Institute, Smart Talk: How organizations and consumers are embracing voice and chat assistants, se recoge una encuesta a más de 12.000 consumidores que han usado y continúan usando asistentes de voz y/o chat y con 1.000 ejecutivos de productos de consumo y minoristas, servicios financieros y de automoción, incluyendo reproductores digitales de juego puro. Encontramos eso: