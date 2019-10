Cómo una bibliotecaria cambió la vida de un futuro juez

StoryCorps es una organización nacional sin fines de lucro que ofrece a las personas la oportunidad de entrevistar a amigos y seres queridos sobre sus vidas. Estas conversaciones se archivan en el American Folklife Center de la Biblioteca del Congreso, lo que permite a los participantes dejar un legado para las generaciones futuras.

En la década de 1950 en Arkansas, a Olly Neal no le gustaba mucho la escuela. Era uno de los 13 hermanos y hermanas de una casa sin electricidad, y su padre era un granjero con una educación de segundo grado. Neal asistía a una pequeña escuela para niños negros -estaba en el sur segregado- y siempre hablaba por los codos. Pero, un día, faltó a clase, entró en la biblioteca y se tropezó con un libro del autor Frank Yerby, concretamente “El tesoro del valle feliz” (The Treasure of Pleasant Valley). La portada despertó su interés, pero Olly no quiso arriesgar su reputación dejando que sus compañeros lo vieran leyendo voluntariamente. Así que en lugar de revisar el libro, lo robó. Neal metió el libro bajo su chaqueta y se lo llevó a casa, y le encantó. Después de terminar el libro, lo devolvió a la biblioteca. Y allí, en el estante, cogió otra novela de Yerby, que también robó. Cuatro veces pasó lo mismo, y se contagió del virus del libro. Su trayectoria cambió, y más tarde empezó a leer otras novelas, incluyendo las de Albert Camus.

Este robo -y un pequeño empujón de dos bibliotecarios entusiastas- cambió la vida de un adolescente abocado al fracaso, y que, en según recuerda, era “un mal estudiante de secundaria”. Años más tarde, le confesó a su hija, Karama, en una entrevista para StoryCorps en 2009, que se enteró de que el bibliotecaria de su escuela Mildred Grady, había orquestado a propósito la silenciosa y generosa tarea de convertirlo en lector. Y así con los años Neal termino sus estudios de bachiller y asistió a la facultad de Derecho convirtiéndose en un juez reputado, En 1991, Neal fue nombrado primer fiscal de distrito negro en Arkansas. Unos años más tarde, se convirtió en juez y luego en juez del Tribunal de Apelaciones.

Neal no era lector, pero se sintió cautivado por la atrevida portada que mostraba a una chica muy sexy.

Este episodio de StoryCorps se emitió originalmente en 2009; y se publicó como un video animado a principios de este mes. Producido para Morning Edition por Vanara Taing y Aisha Turner. Este nuevo cortometraje animado se presenta como parte de la nueva temporada de animación de StoryCorps, “Momentos que definen”, donde los participantes de StoryCorps comparten los puntos de inflexión que les llevaron a ser lo que son en la actualidad. Para subtítulos en español, haga clic en el ícono de YouTube en la esquina derecha, y escoja “Spanish” bajo la opción de “settings” y “subtitles/CC.