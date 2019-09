Colaboración entre bibliotecas para el acceso equitativo al conocimiento para todos

Digital Public Library of America (DPLA) Releases a New Strategic Plan: Collaborating for Equitable Access to Knowledge for All. Washington:DPLA, 2019

Un único punto de acceso. Una puerta de entrada a las riquezas culturales de Estados Unidos. Disponible para todos. Esta fue la visión fundacional de la Biblioteca Pública Digital de América: una biblioteca digital nacional abierta y distribuida para educar, informar y empoderar a todos.

La misión se mantiene constante: proporcionar acceso equitativo al conocimiento para todos, expandiendo la red de agregación del patrimonio cultural que ha sido el logro distintivo, ampliando soluciones colaborativas de libros electrónicos para bibliotecas y aumentando el papel como convocante e innovador de bibliotecas.