Enseñanza de Gestión de Datos de Investigación para Estudiantes

Wiljes, C. and Cimiano, P., 2019. Teaching Research Data Management for Students. Data Science Journal, 18(1), p.38. DOI:http://doi.org/10.5334/dsj-2019-038

Texto completo

Las habilidades sólidas en la gestión de datos de investigación son un requisito fundamental en cualquier disciplina de investigación. Por lo tanto, la gestión de datos de investigación debe incluirse en la educación académica de los estudiantes lo antes posible. En el artículo se destaca la experiencia llevada a cabo por los autores en un curso interdisciplinario sobre RDM, y los resultados de una encuesta llevada a cabo a partir de las operaciones de los alumnos.