Mata, Juan. Casas lectoras. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2015

Texto completo

El Proyecto Casas Lectoras es una experiencia promovida por la Fundación Sánchez Ruipérez, que se desarrollará en Madrid a lo largo de 2015 y 2016, en virtud de un convenio suscrito con el Ayuntamiento de esta ciudad para actuaciones en el campo de la lectura y las bibliotecas.

Cuando se habla de familias lectoras se tiende a pensar en un modelo idealizado y uniforme de familia, lo cual es tan impreciso como ilusorio. Los hogares son tan heterogéneos como la idiosincrasia de las personas que los constituyen y las circunstancias económicas o culturales en las que viven. A menudo muchos discursos y programas sobre la lectura tienden a ignorar las condiciones reales en las que crecen tantos y tantos niños. No basta con defender la participación de las familias en el estímulo de la lectura. Es necesario tener en cuenta la diversidad de familias y hogares, sus distintas experiencias y aspiraciones, pues eso evitaría incurrir en vaguedades o torpezas y ayudaría a saber qué se debe proponer y qué se puede esperar. No obstante, al referirnos a familias o casas lectoras estamos pensando en hogares donde hay niños o jóvenes en edad escolar, pues son ellos, aun cuando no se diga de modo explícito, los principales destinatarios de todas las actividades que tratan de alentar el deseo de leer. Hablamos de casas lectoras con la confianza de iniciar un proceso de acercamiento temprano y afectivo a los libros. Y sabemos que, como ocurre con cualquier afición o vocación, es más probable que prenda ese deseo si se crece entre libros que si se hace en un entorno carente de referencias o prácticas lectoras.