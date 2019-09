Cómo las bibliotecas contribuyen a nuestro bienestar de las personas: los libros son la mejor medicina:

Jane Dudman. Books are the best medicine: how libraries boost our wellbeing.

Hasta hace poco, no ha habido mucha evidencia que respalde el sentimiento de que las bibliotecas apoyan la salud y el bienestar, pero eso está empezando a cambiar. Ya muchas bibliotecas organizan sesiones que apoyan y contribuyen a la mejora de la salud y el bienestar de las personas.

Cuando parte del personal se ofreció como voluntario para abrir la biblioteca central de Plymouth por dos horas y media el día de Navidad pasado, pensaron que esto les proporcionaría a algunos residentes sin hogar un lugar cálido y acogedor para ir.

En cambio, explica la bibliotecaria Mandy McDonald, fueron tomados por sorpresa. Personas de todas las edades acudieron a la biblioteca para disfrutar de pasteles de carne picada, galletas y bebidas calientes, así como de la proyección de una película festiva. Una familia incluso trajo algunos de sus regalos de Navidad para abrir. “Tuvimos una respuesta masiva”, dice McDonald. “Había gente que sólo quería venir y tener compañía, o usar nuestros ordenadores para contactar a la familia.” Esto incluyó a un hombre que vivía en un alojamiento temporal y que usaba los sistemas de la biblioteca para ponerse en contacto con su hijo, con quien no había hablado desde hacía tiempo.

“Se trata de salud y bienestar”, dice McDonald. “Ayudamos a combatir la soledad el día de Navidad.” El evento no costó nada “aparte de un poco de electricidad”: fue organizado por voluntarios, incluyendo al propio hijo adolescente de McDonald’s, y los residentes y algunos negocios locales donaron comida, ropa y artículos de tocador. “Muchos voluntarios, entre ellos yo, sentimos que era el espíritu de la Navidad”. Así que el hecho se repetirá en próximo año, un poco más de tiempo – y con más juegos de fiesta.

Son múltiples las maneras en que las bibliotecas ofrecen servicios para el bienestar y la salud de las personas. En Rhoose, la biblioteca comunitaria ofrece una sesión gratuita de prueba de mindfulness. En Blackpool, los residentes pueden probar salsa, Pilates y cuentos para adultos, mientras que las bibliotecas de Wolverhampton y Northumbria, ofrecen chequeos de salud y bienestar. Y el lunes, la biblioteca central de Leeds acogió una actuación del coro Giving Voice para adultos con afecciones neurológicas y sus cuidadores. En la Biblioteca Oldham, se convirtió en la primera biblioteca pública en ofrecer un evento gratuito de Comic Con, utilizando el interés que tienen con los cómics para que los jóvenes hablen sobre su salud mental. Estas discusiones, en las que participaron más de 100 jóvenes, fueron documentadas por la escritora Rachael Smith y el ilustrador Jacob Phillips, quien produjo una novela gráfica llamada Jack & Lucy. Estas discusiones, en las que participaron más de 100 jóvenes.

Una investigación también ha resaltado el efecto positivo que los tiempos de rima tienen en la salud mental y el bienestar de las personas. Un reciente proyecto de investigación dirigido por consultores de Shared Intelligence y Essex Libraries, financiado por el Arts Council England, ha demostrado que compartir rimas en un grupo en una biblioteca proporciona a las personas un impulso instantáneo de humor.

También, la sincronización de los movimientos produce niveles más altos de dopamina asociados con el estado de ánimo y el placer y un vínculo más fuerte entre padres e hijos. Row Row Row Row Row Your Boat es una canción particularmente buena para esto, con padres e hijos tomados de la mano y meciéndose de un lado a otro. Se trata de algo más que simplemente cantar: los investigadores encontraron que el estado de ánimo de los participantes mejoró gracias a la interacción con otros padres de ideas afines, lo que redujo la soledad, el aburrimiento y el estrés, a la vez que generó un estado de participación, lo que ayudó a la auto-motivación y promovió los sentimientos de logro a través del simple acto de acudir a la sesión.

Las bibliotecas son buenas para nuestra salud. Un proyecto de investigación de 2015 demostró que los usuarios que usaban las bibliotecas no sólo estaban más satisfechos con sus vidas que los que no lo eran, sino que el hecho de ser un usuario habitual de las bibliotecas también suponía un ahorro para el Servicio Nacional de Salud de algo menos de 30 millones de libras esterlinas al año. Esos son grandes reclamos. Pero si ayudan a demostrar el valor de las bibliotecas, y evitan el cierre de más, lo que será un gran beneficio para nuestra salud y bienestar.