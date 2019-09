Lucien, el Bibliotecario sin apellido de Dream of the Endless

Un hombre sin apellido, Lucien el Bibliotecario trabaja como bibliotecario para Dream of the Endless en Sandman de Neil Gaiman. Lucien fue alterado o evolucionó a una forma humanoide, más alto incluso que Dream, y con orejas puntiagudas. Es completamente posible que alguna vez haya sido mortal, al igual que su sucesor como Dream’s Raven, Matthew. Lucien trabaja como miembro del personal del palacio de Dream como bibliotecario jefe, supervisando una colección de cada libro que se haya imaginado, incluso si ese libro nunca fue publicado o incluso escrito.

Su biblioteca inmaculada contiene todos los libros que nunca se han escrito, imaginado pero sin abrir, desde The Minnow de Melville hasta The Great American Novel, que todos hablan de escribir.

Lucien se caracteriza por su amabilidad silenciosa. Después de la muerte y el nacimiento de Dream, Lucien es el primero en perdonar a su amiga Nuala, una hada cuyo error ayudó a matar al hombre de arena. Mucho antes de que ella pudiera perdonarse, él estaba allí para ofrecer la absolución de un amigo. Como resultado de la lealtad y tenacidad de Lucien, Dream confió cada vez más en su consejo, y las responsabilidades de Lucien se expandieron en consecuencia. Es el sirviente más confiable de Morfeo. Cuando Morfeo deja el Sueño, a veces le da a Lucien la autoridad para supervisar los asuntos mientras él no está.