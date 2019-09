Cómo descolonizar la biblioteca

Jos Damen June. How to decolonize the library. LSE 27th, 2019

Descolonizar el conocimiento es un tema importante, pero ¿qué significa para las bibliotecas? ¿Resultará tirar libros de Nietzsche y Kant y reemplazarlos con libros de Chimamanda Ngozi Adichie y Binyavanga Wainaina? Jos Damen, Director de la Biblioteca del Centro de Estudios Africanos en Leiden, da algunos consejos prácticos para construir una biblioteca descolonizada más diversa.

El acceso a la mayoría de las revistas científicas generalmente se organiza a través de suscripciones electrónicas a través de las llamadas “big deals” entre universidades y grandes editoriales. Otras formas incluyen suscripciones separadas con editores y organizaciones científicas. Los libros se adquieren a través de rutas más diversas: comprar acceso a colecciones de libros electrónicos de los editores (Springer, Elsevier, Brill, etc.), a través de planes de aprobación de la biblioteca con corredores…

Tal dependencia de los libros y editoriales del ‘norte’ significa que nos estamos perdiendo información y perspectivas importantes. Esta reducción de costos significa que las bibliotecas pierden nuevos y sorprendentes desarrollos, porque otros libros no se ajustan a los perfiles actuales o son publicados por editoriales pequeñas o nuevas.

Todos entienden que si las bibliotecas solo compran libros de, por ejemplo, editoriales francesas, la información disponible será selectiva. Los bibliotecarios inteligentes intentan crear una colección diversa y, por lo tanto, deben comprar más de lo que tienen para ofrecer los editores regulares del ‘Norte’.

3 consejos para una biblioteca más diversa