Evaluación de makerspaces: métodos utilizados para evaluar los resultados de los espacios de creación de bibliotecas públicas

Gahagan, Pia Margaret ‘Evaluating Makerspaces: exploring methods used to assess the outcomes of public library makerspaces’ School of Information Management,

Victoria University of Wellington, 2016

Un número cada vez mayor de bibliotecas públicas en todo el mundo están estableciendo espacios de creación, y hasta la fecha no parece haber literatura sobre cómo se evalúan los resultados de estos servicios. Este estudio explora los métodos que se están utilizando, haciendo comparaciones con las mejores prácticas reveladas en la literatura. Este estudio explora cómo las bibliotecas públicas evalúan los resultados de los espacios de creación y examina si los enfoques adoptados pueden justificarse de manera adecuada.

Para ello se seleccionó un diseño de estudio de caso de dos casos. Se utilizó la lógica de replicación literal, mediante la cual se escogieron casos con entornos contextuales similares para la comparación. Se seleccionaron el espacio de creación de la Biblioteca de Central City (Auckland Libraries, Nueva Zelanda) y el 4º piso (Chattanooga Public Library, Tennessee, EE.UU.). El estudio recolectó evidencia de documentos, registros de archivo y 11 entrevistas.

Los resultados revelaron que, si bien se están realizando esfuerzos para evaluar los resultados de los espacios de fabricación, los métodos y técnicas son principalmente informales. Los informes formales actuales se basan en mediciones cuantitativas, como el número de visitantes o participantes, pero no captan los efectos del servicio en los usuarios.

La consecuencia es que el personal puede desarrollar enfoques más estructurados y formalizados para evaluar los resultados de los espacios de fabricación. La investigación adicional podría incluir el diseño de un modelo prototípico de evaluación de resultados que luego se prueba en un espacio de creación de bibliotecas públicas para determinar la viabilidad del enfoque.