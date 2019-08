De qué hablamos cuando hablamos de libros

¿Te preocupa que hayas perdido la paciencia para leer algo más largo que un tweet? Si es así, no está solo. Los expertos de la era digital advierten que a medida que disminuye nuestro apetito por los libros, también disminuyen las virtudes en las que nos entrenaban los objetos impresos y encuadernados: la fuerza de voluntad para centrarse en un argumento sostenido, la curiosidad para mirar más allá de las noticias del día, la voluntad de estar solos.

Los estantes de las grandes bibliotecas del mundo, sin embargo, cuentan una historia más complicada. Examinando el desgaste de los libros que contienense se encuentra poca evidencia de que alguna vez existió una época dorada de lectura. Desde los albores de la alfabetización masiva hasta la invención de la edición en rústica, la mayoría de los lectores ya han descreído y han realizado varias tareas a la vez. Los médicos de la era de la imprenta incluso prohibieron la misma absorción silenciosa que ahora se recomienda como cura para las adicciones electrónicas. Las pruebas de que los libros están muriendo son aún más escasas. Los bibliotecarios, libreros y activistas están reinventando viejas formas de lectura.

Lo que realmente ha reducido el tiempo de lectura, es el tiempo intermedio que solíamos dedicar a la lectura de libros y periódicos, el tiempo que pasamos en bancos de paradas de autobús o trenes de cercanías, un tiempo ahora tan a menudo dado a navegar por las muchas iteraciones de las redes sociales. Los ensayos sugieren más que un único argumento coherente sobre el libro hoy en día, es que los libros son algo común y que leerlos, al menos en un sentido, es un acto profundamente social, son agradables aunque las bibliotecas sean ahora diferentes de las memorias de nuestra infancia y esos libros vienen en muchas formas además de entre portadas.

Leah Price

Del libro

What We Talk About When We Talk About Books: The History and Future of Reading Hardcover – August 20, 2019 by Leah Price (Author)

Aquellos que utilizan herramientas electrónicas para ver qué libros son los que más lee la gente todavía no pueden responder por qué nosotros los miramos. Como escribe Price, en un bonito giro, “no importa cuántas pulsaciones de teclas rastrees y parpadees en el tiempo, la lectura de los demás sigue siendo tan difícil de mirar en el corazón como lo es el de los demás”.