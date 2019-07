“La biblioteca de Babel” y el sueño de la totalidad

Basile, J. (2018). [e-Book] Tar for Mortar: “The Library of Babel” and the Dream of Totality. . Goleta, California, Punctum books, 2018.

Tar for Mortar ofrece una exploración en profundidad de uno de los mayores embaucadores de la literatura, Jorge Luis Borges. Su cuento “La biblioteca de Babel” es un ejemplo característico de este juego, aunque no sólo para el mundo invertido que imagina, donde una biblioteca pensada para contener todas las permutaciones posibles de todas las letras, palabras y libros está llena de bibliotecarios piadosos que buscan verdades divinamente prefabricadas. También hay que lidiar con la ironía de la narración de Borges, que socava a cada paso las afirmaciones de su narrador sobre la universalidad de la biblioteca, incluida la posibilidad misma de agotar el sentido a través del procesamiento combinatorio.

Borges dirigió a los lectores a su no ficción para descubrir al verdadero autor de la idea de la biblioteca universal. Pero sus ensayos supuestamente históricos están notoriamente plagados de referencias falsas y auto-contradicciones. Ya sea en la verdad o en la ficción, Borges nunca llega a una conclusión estable sobre las premisas atómicas de la biblioteca universal: ¿es posible encontrar un juego de caracteres capaz de expresar todos los significados posibles, o estas letras, al igual que sus historias y ensayos, se dividen de sí mismas en una incompleta e incansable?

Aunque muchos lectores de Borges lo ven como un presagio de nuestras tecnologías digitales, a menudo dan demasiado crédito a nuestros inventos al hacerlo. Aquellos que eluden la incompleción necesaria de la Biblioteca de Babel la comparan con Internet asumiendo que ambas son archivos totales de todo pensamiento y expresión posible. Aunque las imaginaciones de Borges se prestan a la creatividad digital (libraryyofbabel.info es sin duda una prueba de ello), lo hacen mostrando lo incompleto que es necesario en cada proyecto de totalización, por muy refinado que sea tecnológicamente. En última instancia, Basile empuja a los lectores hacia la idea de que una exposición ficticia/imaginaria puede tener cierto poder sobre la tecnología.