“La gente cree que los bibliotecarios son poco románticos, poco imaginativos. Esto no es cierto. Somos personas cuyos sueños se mueven de manera particular…… La idea de una biblioteca llena de libros, los libros llenos de conocimiento, me llena de miedo y amor y coraje y maravilla sin fin”.

Peggy Cort en “La casa del gigante” de Elizabeth McCracken,

Una historia de amor inusual entre la bibliotecaria de Cape Cod y el niño más alto del mundo, “La casa del gigante” (The Giant’s House) es la primera novela mágica del autor de la colección de 1994 Here’s Your Hat, What’s Your Hurry de ALA.

Es el año 1950, y en una pequeña ciudad de Cape Cod, la bibliotecaria de 26 años Peggy Cort siente que el amor y la vida la han dejado plantada. Hasta el día en que James Carlson Sweatt–el niño de once años “más alto” que es la comidilla de la ciudad–camina hacia su biblioteca y cambia su vida para siempre. Dos inadaptados cuyos caminos solitarios se cruzan en el mostrador de préstamo, Peggy y James, son extraños candidatos a la amistad, pero sin embargo, pronto encuentran sus vidas entrelazadas de maneras que ninguno de los dos podría haber predicho. En James, Peggy descubre a la única persona que alguna vez la ha entendido realmente, y a medida que crece -1,98 metros a la edad de doce, luego 2,70 metros y luego 2,4 metros- también lo hace su corazón y su romance tan singular.

“La casa del gigante” es una novela inolvidablemente tierna y estrafalaria sobre cómo aprender a dar la bienvenida al inesperado milagro, y sobre la fuerza de elegir amar en un mundo que no da promesas ni garantías…