Gestión de la colección de libros electrónicos en bibliotecas

Thomas Guignard; Ken Roberts; Carol Stephenson. Ebook Collection Practices. A Report to the Canadian Publishing Community on Trends, and Issues in Canada’s Public, University, and College Libraries. Otawa: Canadian Publishing Community on Trends, and Issues in Canada’s Public, University, and College Libraries, 2018

Este informe se centra en temas relacionados con los libros digitales y las oportunidades en los tres principales mercados de libros de bibliotecas canadienses: las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares y las bibliotecas universitarias. Este documento también pretende fomentar la colaboración en formas que apoyen y construyan las comunidades editorial y bibliotecaria en Canadá.

eBOUND Canada, una agencia sin fines de lucro que ayuda a los editores canadienses independientes a desarrollar y apoyar programas de publicación digital, encargó el siguiente documento en un esfuerzo por esbozar los desafíos y oportunidades que enfrentan tanto los editores como las bibliotecas en el mercado digital. Uno de los objetivos de este documento es lograr un entendimiento mutuo de los diversos modelos de adquisición y préstamo disponibles hoy en día, y de los actores clave que influyen en estos modelos. El informe se centra en cuestiones relacionadas con los libros digitales y las oportunidades en los tres principales mercados de libros de las bibliotecas canadienses: las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares y las bibliotecas universitarias.