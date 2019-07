Espacios de creación en Humanidades: una clase diferente basada en habilidades y rasgos específicos en lugar de en el contenido.

This Humanities Makerspace is a Different Kind of Class

By Jennifer Garry, Patch Contributor

Jul 1, 2019 9:09 am ET

Imagina un salón de clases en la escuela secundaria donde los estudiantes pueden escribir sobre temas que les apasionan, donde la colaboración y el proceso son tan importantes como los resultados, donde abundan los controles de atención y la flexibilidad. Todas estas cosas se pueden encontrar en el espacio de creación de Humanidades de Marcus Eure y los resultados son impresionantes.

Ocho de los 10 mejores estudiantes que se graduaron de la Escuela Secundaria de Brewster tomaron el curso de inglés AP de Eure. Además, muchos de los antiguos alumnos de Eure han acreditado que su espacio de creador los preparó para la universidad. El curso de Eure se basa en habilidades y rasgos específicos en lugar de en el contenido.

Para Eleanor Keefe, graduada en 2019 y una de las 10 mejores estudiantes, el entorno de makerspace fue transformador. “La atmósfera del makerspace no se parece a ningún ambiente de clase que haya experimentado en mis cuatro años de bachillerato: es mejor”, dijo. “Es un ambiente enteramente dedicado a las necesidades de sus estudiantes, fomentando la colaboración, la utilización de la tecnología y el aprendizaje independiente a nivel universitario.” y continuo “A lo largo del año, he podido escribir sobre temas que me apasionan. Me ha enseñado la importancia de la investigación y de basar mi opinión en hechos y no sólo en lo que se le dice. Esa fue una gran lección que me será útil a lo largo de toda mi vida”.

El bibliotecario Brendan Breen también está impresionado con lo que Eure ha hecho con el makerspace “Está dispuesto a correr riesgos”, dijo Breen. “La clase está hecha a la medida de cada estudiante. Ellos mismos establecen sus calificaciones y hay mucha autorreflexión. En realidad tienen que explicar cómo aprendieron. Es fortalecedor”.

La estructura de la clase cambia de año en año, basándose en los comentarios de los antiguos alumnos y con el objetivo de preparar mejor a los alumnos para un futuro en constante cambio. Ese sentimiento de empoderamiento seguramente los acompañará en el futuro.