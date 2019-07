El programa de alfabetización mediática de Google enseña a los niños a detectar noticias y direcciones URL falsas

Se genial en Internet

Hace dos años, Google lanzó una campaña de educación en Internet “Be Internet Awesome” que incluía un plan de estudios y un videojuego llamado Interland. La compañía ha hecho una nueva adición al programa llamado alfabetización mediática que ha desarrollado en asociación con The Net Safety Collaborative, una organización sin fines de lucro que administra una línea telefónica de ayuda de medios sociales para las escuelas.

La alfabetización mediática se centra en enseñar a los niños la capacidad de detectar noticias falsas, evitar ataques de phishing, identificar URLs falsas y evaluar las fuentes. Hay seis nuevas actividades como parte del plan de estudios, desarrolladas con Anne Collier, directora ejecutiva de The Net Safety Collaborative, y la Dra. Faith Rogow, coautora de The Teacher’s Guide to Media Literacy y cofundadora de la National Association for Media Literacy Education.

Actividades como “Compartir con cuidado” ayudan a los niños a mantener un perfil positivo en línea a través de la gestión de su privacidad y la protección de su información personal. “It’s Cool to Be Kind” se centra en el acoso en línea, y “Don’t Fall for Fake” tiene por objeto enseñar a los niños habilidades de pensamiento crítico.

Irónicamente, el propio YouTube de Google también ha sido objeto de las mismas cuestiones de las que su nuevo plan de estudios pretende concienciar. Recientemente ha tomado medidas para eliminar canales con “contenido supremacista y odioso” y también ha retirado vídeos anti-vacunación en su plataforma, mostrando el impacto que dicha información puede tener en Internet.

Dirigido principalmente a niños de siete a doce años de edad, el nuevo plan de estudios está disponible para familias y educadores interesados y se ofrece en inglés, español y otros ocho idiomas.

5 consejos para ser inteligente en Internet: