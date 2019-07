El futuro de los precios de los libros electrónicos: preocupación de la ALA por los recientes cambios en la estrategia de las editoriales

The Future of Ebook Pricing

ALA concerned over recent changes in publisher strategy

Después de varios años de relativa estabilidad, el mercado del comercio de libros electrónicos está cambiando de nuevo en direcciones desconcertantes. Estos cambios pueden indicar una convergencia hacia un modelo de negocio común para el préstamo de libros electrónicos, lo que puede mejorar la eficiencia en la gestión de los títulos de libros electrónicos comerciales de una biblioteca. Sin embargo, la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) está preocupada por los precios de los libros electrónicos y audiolibros.

En las últimas semanas, dos de las editoriales comerciales más grandes -Hachette Book Group (HBG) y Simon & Schuster (S&S)- han hecho cambios significativos en sus términos para las bibliotecas. Estos acontecimientos recientes son consecuencia de los cambios en el modelo de precios de Penguin Random House (PRH) el pasado mes de octubre, y de la reciente imposición de un embargo de 90 días sobre determinados títulos de audio digital por parte de Blackstone Audio.

Entre los cinco grandes editores (HBG, HarperCollins, Macmillan Publishers, PRH, y S&S), el precio de una copia sigue siendo excesivamente alto, en el rango de 50$ por dos años de acceso a la biblioteca, comparado con el rango de 15$ por acceso perpetuo que cobra a los consumidores individuales. Cuatro de los Big Five emplean ahora un modelo de acceso de dos años, lo que plantea desafíos para el desarrollo y la preservación de la colección.

Otros cambios están en el horizonte. En este momento, ninguno de los Big Five emplea un embargo, excepto la “prueba” que Macmillan instituyó en julio de 2018, a la que ALA se opuso. Sin embargo, ALA espera que Macmillan haga un anuncio sobre sus libros electrónicos a finales de este verano. Macmillan ha tenido consultas con un puñado de bibliotecarios y con miembros de la ALA. Queda por ver dónde terminará, y los recientes anuncios de HBG y S&S podrían hacer que reevaluaran sus conclusiones. ALA está muy preocupada de que el embargo en la prueba piloto de Tor se convierta en una práctica estándar y se extienda a otros títulos de Macmillan. Una política de embargo es contradictoria con la misión de la biblioteca de acceso equitativo a la información, y la ALA se opone inequívocamente a esta práctica.

Independientemente del resultado del anuncio de Macmillan, es hora de que ALA se comprometa más activamente con el préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas. La reciente resolución del Consejo de la ALA de restablecer un grupo de trabajo sobre contenidos digitales para hacer participar a las unidades de toda la ALA y de la comunidad bibliotecaria en general es un buen comienzo.

A través de su liderazgo en Chicago y Washington, ALA continuará las negociaciones con editores e intermediarios. La ALA también está reexaminando la forma en que esta cuestión puede incorporarse más directamente en su labor de política pública sobre el derecho de autor y esferas conexas. A largo plazo, es muy posible que ALA tenga que centrarse más en las vías de las políticas públicas, así como explorar un replanteamiento de la forma en que las bibliotecas hacen negocios y su papel en la provisión de acceso a los materiales digitales.

En última instancia, también se requerirá una mayor concienciación, educación y quizás incluso una acción de base de los miembros de ALA y los clientes de los editores para resistir las barreras al acceso equitativo.