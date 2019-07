El cierre de la tienda de libros electrónicos de Microsoft ante la falta de ventas muestra el lado oscuro de los sistemas DRM

Brian Barrettbrian Barrett. Microsoft’S Ebook Apocalypse Shows The Dark Side Of DRM, Gear 06.30.1907:00 Am

Microsoft anunció en abril que cerraría definitivamente la sección de libros de la tienda de Microsoft. La compañía había hecho su incursión en ebooks en 2017, como parte de una actualización de Windows 10 Creators Update que buscaba completar el software disponible para su línea Surface. Relegada al navegador Edge de Microsoft, la librería digital nunca despegó. A partir del 2 de abril, detuvo todas las ventas de libros electrónicos. A partir de esta semana, eliminará todos los libros comprados de las bibliotecas de quienes los compraron. Y gracias a la gestión de derechos digitales, no tiene ningún recurso. Microsoft reembolsará a los clientes la totalidad de lo que pagaron, más 25 dólares extra si hicieron anotaciones.

Tus películas de ITUNES, tus libros de Kindle, no son realmente suyos. No eres su dueño. Acabas de comprar una licencia que te permite acceder a ellos, que puede ser revocada en cualquier momento, tal como lo ha demostrado el cierre de la tienda de libros electrónicos de Microsoft que esta semana ha hecho desaparecer todos los ebooks de cada uno de sus clientes.

Otras compañías habían procedido de similar manera, pero en dosis más pequeñas. por ejemplo Amazon hizo desaparecer en 2009 las copias de 1984 de George Orwell de los dispositivos Kindle, ya que había editado la obra en formato digital sin permiso de los descendientes y detentores de los derechos del autor. Como afirma Aaron Perzanowski, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Case Western y coautor de “The End of Ownership: Personal Property in the Digital Economy “No creo que sea suficiente para cubrir el daño que se ha hecho a los consumidores.”

Presumiblemente no mucha gente compró ebooks de Microsoft, pero cualquiera que lo hiciera, ahora tiene que ir a buscar esos mismos libros de nuevo en una nueva plataforma, comprarlos de nuevo, y tal vez incluso encontrar un nuevo dispositivo compatible para leerlos. Para ciertos tipos de lectores, particularmente investigadores, las anotaciones pueden valer mucho más de los 25 dólares que se les ofrece. “Una vez que completamos una transacción, no se puede simplemente meter la mano en mi bolsillo y devolver el dinero, incluso si se ofrece más dinero”, dice John Sullivan, director ejecutivo de la Fundación para el Software Libre, una organización sin fines de lucro. “Es no respetar la libertad del individuo.”

Más que nada, el caso de Microsoft subraya los peligros ocultos de los sistemas DRM que conllevan la mayoría de las compras digitales. Originalmente concebido como una medida contra la piratería, el DRM ahora funciona principalmente como una forma de encerrar a los clientes en un ecosistema determinado, en lugar de leer, ver o escuchar sus compras donde ellos quieran.