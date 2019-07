La revolución de la ciencia de datos

The Data Science Revolution. Research Libraries Issues (No. 298; 2019) “The Data Science Revolution” was published online today by the Association of Research Libraries.

Los programas de análisis de datos y ciencia de datos en las universidades de investigación de Canadá y Estados Unidos han crecido dramáticamente en la última década. Un esfuerzo intrínsecamente interdisciplinario, basado en estadísticas, ciencias de la computación, ingeniería y otras disciplinas; sin embargo, la formación en ciencias de la información ha seguido múltiples trayectorias. Las proyecciones de la demanda del mercado laboral de habilidades de manipulación de datos, la creciente aceptación de la ciencia abierta y el intercambio de datos, la “crisis” de reproducibilidad y la promesa de desbloquear nuevos descubrimientos científicos mediante el análisis de cantidades masivas de datos han alimentado el entusiasmo por la alfabetización en ciencias de datos. Los modelos de financiación de nuevos centros e institutos se han multiplicado, también, desde las grandes donaciones filantrópicas y personales (Universidad de Virginia) hasta la inversión federal (Pan-Canadian AI Strategy y la iniciativa Big Data to Knowledge, o BD2K), pasando por las fundaciones privadas (Gordon y Betty Moore y Alfred P. Sloan) que han invertido en la creación de “entornos” de ciencias de la información en tres grandes universidades de investigación estadounidenses.