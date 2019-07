Una revisión de los datos de la encuesta de bibliotecas públicas estatales

“Measures that Matter Publishes Report on Action Step 2.1 “Review State Added Data Elements”. Lexington, KY: COSLA, 2019

La Public Libraries Survey (PLS) examina cuándo, dónde y cómo están cambiando los servicios bibliotecarios para satisfacer las necesidades del público. Estos datos, suministrados anualmente por las bibliotecas públicas de todo el país, proporcionan información que los responsables políticos y los profesionales pueden utilizar para tomar decisiones informadas sobre el apoyo y la gestión estratégica de las bibliotecas.

La iniciativa Measures that Matter, dirigida conjuntamente por COSLA y el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS), tiene por objeto abordar los problemas que plantea la recopilación de datos para las bibliotecas públicas de todo el territorio de los Estados Unidos. Cada año fiscal, las Agencias Estatales de Bibliotecas recopilan y reportan datos a IMLS en sus sistemas de bibliotecas individuales. Los organismos aprovechan la oportunidad que les brinda este ciclo nacional de presentación de informes para incorporar también en el proceso de recopilación sus propias consultas desarrolladas a nivel local, recopilando simultáneamente elementos de datos a nivel federal y estatal a través de un cuestionario.

Este mes Chief Officers of State Library Agencies (COSLA) dieron paso a una revisión sistemática de las encuestas actuales de las bibliotecas públicas estatales, así como la recolección de datos y las prácticas de presentación de informes de los estados, serán útiles para una amplia gama de bibliotecas. El propósito de Measures that Matter Publishes Report on Action Step 2.1 es (1) identificar elementos de datos desarrollados localmente más allá de las preguntas federales de IMLS y (2) categorizar estas preguntas y utilizarlas para identificar nuevas o mejoradas investigaciones nacionales y/o estatales