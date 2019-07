¿Cuál es la mejor manera de crear un “makerspace” exitoso en una biblioteca universitaria?

The Secret to a Successful Maker Space

December 15, 2018 Daniel Barwick

La cuestión es la siguiente: ¿cuál es la mejor manera de crear un espacio de creador en una universidad? Contestar a esta pregunta no es tan fácil como parece, porque hay casi 1000 espacios de fabricantes en los Estados Unidos y la mayoría de ellos se encuentran en instituciones educativas. En muchos casos, estas instituciones han luchado para crear sus espacios de creación y para que tengan éxito; para alcanzar su pleno potencial en el servicio a los estudiantes y a la comunidad. Y hay muchos más espacios de fabricantes en construcción en los Estados Unidos que los ya terminados – muchas, muchas universidades, comunidades y distritos escolares tienen planes para crear un espacio de fabricantes, o en realidad han comenzado a crear uno, y se han dado cuenta de que el proceso puede ser muy difícil.

¿Qué es un espacio de fabricante?

Los espacios de los fabricantes son lugares donde las personas pueden trabajar en colaboración para crear objetos físicos utilizando una gama de herramientas que van desde la baja tecnología hasta la alta tecnología. Sin embargo, en la práctica, los espacios de los fabricantes se han convertido en mucho más que eso: sus capacidades informáticas hacen posible la creación de objetos virtuales, y el entorno de colaboración a menudo anima a la gente a ir más allá de la fabricación y aventurarse en las áreas de marketing, desarrollo empresarial y espíritu emprendedor. Los espacios de creadores se utilizan a menudo como incubadoras y catalizadores para la creación de empresas.

Algunos espacios del fabricantes se llaman Fab Labs. Esto sólo significa que se les ha concedido una licencia de Fab Lab International para usar el nombre y formar parte de una red internacional de espacios de fabricantes.

Cando llegué al Independence Community College en 2011, teníamos libros de ingeniería y un profesor de ingeniería. Sin embargo, no teníamos estudiantes que completaran los programas, es decir, estudiantes que pudieran complementar esos programas con experiencias prácticas. Cuando visité la instalación que albergaba los programas de ingeniería, me di cuenta de que tenía un gran espacio de laboratorio que casi nunca era utilizado. El espacio de laboratorio, que era parte de un edificio que había sido construido y luego donado por una compañía aeroespacial, era el sueño de un ingeniero: techos altos, alto voltaje, aire comprimido, puertas elevadas y muchas otras características deseables. Pero el espacio no estaba siendo usado para nada que pudiera atraer a los estudiantes, y de hecho estaba siendo usado principalmente para almacenamiento.

Además, la universidad también tenía un programa de emprendimiento que no tenía un lugar físico en el campus. El programa fue bastante exitoso, y había dado buenos resultados de emprendimiento de negocios exitosos. Otra coincidencia fue que había visitado otros Fab Labs junto con el director del programa de emprendimiento y por mi cuenta, en varios estados, y estaba convencido de que la comunidad de Independence se beneficiaría de un Fab Labs.

Así que me reuní con el director del programa de emprendimiento, Jim Correll, y le hice una propuesta de tipo: podríamos destinar un edificio a su programa y crear un Fab Lab. El Fab Lab serviría como un laboratorio académico para nuestros programas de ingeniería, y como un Fab Lab tanto para el programa de emprendimiento como para la comunidad. (Una de las condiciones para obtener una licencia de Fab Lab es que las instalaciones deben estar disponibles para la comunidad.) Jim no necesitaba que lo convencieran, estaba en ello. Durante los próximos seis meses, con un poco de ayuda mía, Jim recaudó donaciones de dinero para equipar el nuevo laboratorio. La universidad hizo algunas inversiones básicas en la infraestructura del laboratorio, y así iniciamos el proyecto. Contratamos a un hombre llamado Tim Haynes para ser el gerente del laboratorio. Tim ya era un empleado de la universidad – trabajaba en la biblioteca – pero yo creía que su verdadero corazón estaba en la misión tradicional del espacio del fabricante.

Han pasado cuatro años y el Fab Lab ha florecido. No lo digo a la ligera; los logros del laboratorio en ese tiempo han sido asombrosos. Creamos un programa trimestral para construir manos protésicas para niños discapacitados. Creamos un campamento de verano para que las niñas de secundaria aprendan materias STEM. Hemos ayudado a los empresarios a llevar productos al mercado. Hemos proporcionado un espacio de trabajo para que múltiples organizaciones locales puedan crear y soñar. Hemos creado un programa de extensión que trae algunos de los equipos del Fab Lab a nuestra área de servicio en lugar de hacer que la gente venga a nosotros. Adoptamos la energía solar y nos convertimos en el primer Fab Lab del mundo en operar sustancialmente con energía solar. Hemos ampliado la oferta curricular de nuestra escuela mediante la creación de cursos destinados principalmente a otras especialidades; por ejemplo, los estudiantes de música ahora pueden construir un instrumento musical desde cero como parte de un curso. Hemos crecido en tamaño físico – una subvención federal de la administración de desarrollo económico nos permitió construir un nuevo edificio completo junto a las instalaciones originales. Esta lista apenas es la superficie, pero el verdadero cambio ha sido la conciencia en torno a la autoeficacia que hemos traído a la gente de la comunidad.

Como prueba de ello, permítanme dar un ejemplo. En 2015, justo un año después de la apertura del Fab Lab, el campus elaboró un nuevo plan estratégico. Como parte de ese proceso de planificación, hicimos una serie de estudios ambientales que incluyeron un conjunto de datos que incluía entrevistas en profundidad con 62 residentes de nuestra comunidad. Los residentes fueron seleccionados deliberadamente por nuestro investigador institucional para ser parte de nuestra comunidad – el grupo incluía de todo, desde personas que hacían las tareas domésticas hasta personas de la tercera edad y personas de negocios. Las preguntas de las entrevistas eran preguntas abiertas sobre la universidad. Sólo hubo un atributo positivo de la universidad mencionado por el 100% de los encuestados: El Fab Lab. Nunca antes habíamos visto un resultado como este. Incluso si los encuestados no habían usado el Fab Lab ellos mismos, conocían a personas que habían usado el Fab Lab, o conocían a personas que conocían a personas que usarían el Fab Lab. Las historias de éxito de las organizaciones financiadas con fondos públicos, especialmente las instituciones educativas, también tienden a ser divisorias: el éxito en los deportes antagoniza a aquellos a quienes no les gustan los deportes, el éxito en las artes antagoniza a las personas que no se preocupan por la financiación pública de las artes, etcétera. El fabuloso laboratorio parecía ser en gran medida inmune a las críticas. Por qué?

Creo que la razón principal del éxito del FabLab fue la mentalidad empresarial de las personas que lo dirigen. Cuando digo “mentalidad emprendedora”, lo digo en realidad en un sentido un tanto técnico, porque el programa de emprendimiento de ICC funciona según los principios de algo llamado el Ice House Entrepreneurial Program, creado por Gary Schoeniger, que dirige una organización llamada Iniciativa de Aprendizaje Empresarial, o ELI. Los valores que el ELI busca para que sus estudiantes emulen y busca ejemplificar por sí mismo, proporcionando algunos valores al respecto:

Ofrezca un servicio excepcional

Desafíe a las personas con nuestras propuestas

Escuche para Entender

Sea un solucionador de problemas ingenioso

Sea útil, agregue valor

Haga lo correcto

Trabaje duro, coma bien, y este bien

Reflexione, aprenda y crezca

El personal del Fab Lab ha interiorizado completamente estos valores, y es esta mentalidad la que está en el centro del éxito del laboratorio. Estoy seguro de que cualquiera que piense por un momento en esta lista, y prevea una organización que la ejemplifique, es fácil ver por qué las personas que usan el Fab Lab se sienten bien atendidas y desafiadas, y por qué la comunidad ve al laboratorio como un verdadero espíritu creador que proporciona un valor añadido. Aunque las sofisticadas máquinas del laboratorio son emocionantes, creo firmemente que el éxito del laboratorio no tiene casi nada que ver con ellas. Un espacio de fabricante con impresoras 3D puede abrirse en una comunidad, pero a menos que el personal se dedique a la divulgación y proporcione un servicio genuino a los usuarios, el espacio de fabricante seguirá siendo un pequeño nicho de negocio que sirve a un pequeño grupo de aficionados dedicados que no necesitan ayuda. La mayoría de la gente necesita ayuda, y eso es lo que marca la diferencia, no las impresoras.

Hay otras razones para el éxito de los espacios de los fabricantes. No te atrevas a hacer clic en este enlace antes de leer el último párrafo de esta entrada del blog, pero aquí hay un gran artículo en el New York Times sobre otro beneficio notable de los espacios del fabricante.

Conozco personalmente cuatro espacios de fabricantes que han estado tratando de despegar durante tres años o más, sin éxito. Conozco a otros cuatro que se han abierto pero que sirven a un público muy pequeño o muy reducido, o a ambos. Los ocho sufren el mismo problema, una superficialidad en su misión o en la ejecución de la misma, lo que hace que los seguidores o usuarios piensen en los laboratorios sólo en términos de los equipos que hay dentro. El resultado es el fracaso. El éxito de los espacios de los fabricantes, ya sea en la fase de desarrollo o en la fase operativa, depende totalmente de la mentalidad de su gente. Para la mayoría de las personas, la creatividad es una experiencia novedosa y, por lo tanto, un poco aterradora, y para muchas personas, trabajar con las manos también es novedoso y aterrador. Las máquinas no curan el miedo; la gente lo hace.

PD: Usted puede obtener una copia del Fab Lab Blab, el boletín del Fab Lab de ICC, contactando a Jim en jcorrell@indycc.edu