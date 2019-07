Interacciones con la escritura árabe en 12 culturas manuscritas

Bondarev, D., A. Gori, et al. (2019). [e-Book] Creating Standards. Interactions with Arabic script in 12 manuscript cultures, De Gruyter, 2019.

Las culturas manuscritas basadas en la escritura árabe presentan diversas tendencias en la normalización de la ortografía, los tipos de escritura y el diseño. A diferencia de estudios anteriores, este libro se sale de las fronteras disciplinarias y regionales y proporciona una comparación tipológica intercultural de los procesos de estandarización en doce tradiciones de escritura de influencia árabe en las que interactúan diferentes culturas, idiomas y escrituras. Una amplia gama de estudios de casos permite comprender mejor los factores que explican la uniformidad y la variación de la escritura judeo-árabe en hebreo, el árabe cristiano del sur de Palestina, el nuevo persa, el aljamiado de los moriscos españoles, el turco otomano, un único manuscrito otomano multilingüe, el sino-árabe en el noroeste de China, el jawi malayo en las Molucas, el kanuri y el hausa en Nigeria, la cabila en Argelia y el fidal en Etiopía, como se utiliza para transliterar el árabe. Una de las conclusiones de este volumen es que los diferentes dominios de las culturas manuscritas tienen distintas vías de estandarización, de modo que la ortografía tiende a desarrollar sus propios principios de estandarización, independientemente de las normas aplicadas a los tipos de diseño y de escritura. Este libro atraerá a los lectores interesados en estudios de manuscritos, sociolingüística, estudios de alfabetización e historia de la escritura.