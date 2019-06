¿Bots en la biblioteca? Las universidades intentan que la IA ayude a los investigadores

Bots in the Library? Colleges Try AI to Help Researchers (But With Caution). By Jeffrey R. Young. EdSurge, jun 2019

El bibliotecario más joven de la Universidad de Oklahoma es un robot.

Es un chatbot, que los funcionarios de la biblioteca planean añadir al sitio web de la biblioteca este verano para responder a algunas de las preguntas más comunes con las que plantean los estudiantes, así como para ayudarles a comenzar con su investigación. El sistema puede abordar preguntas como “¿dónde puedo imprimir?” o “¿qué bases de datos tienes sobre biología?”. Cualquier cosa que no pueda responder se envía a un bibliotecario humano.

El bot es sólo un ejemplo de cómo las bibliotecas universitarias y los tecnólogos están experimentando con la inteligencia artificial para apoyar a los estudiantes y profesores en sus investigaciones. Los algoritmos pueden ayudarles a preparar sus revisiones de literatura al encontrar rápidamente los artículos más importantes en un área, y ayudar a emparejar a los investigadores con sus pares en otras disciplinas que realizan un trabajo similar para fomentar nuevas colaboraciones.

Estos bots de IA son la última frontera en la digitalización de herramientas de investigación. Los catálogos de tarjetas físicas fueron retirados hace mucho tiempo (y a menudo convertidos en mesas de café). Muchos libros impresos se han trasladado a instalaciones de almacenamiento externas para liberar espacio para el estudio o para proporcionar espacio para ordenadores que ahora pueden acceder a la vasta reserva de información disponible en línea y en bases de datos de suscripción.

El uso de la IA en las bibliotecas ha vuelto a surgir preguntas antiguas, tales como si la tecnología reemplazará a los bibliotecarios humanos. Pero también plantea nuevas cuestiones, como qué puntos ciegos podrían crearse cuando los algoritmos desempeñan un papel aún más importante en la forma en que los estudiosos realizan su trabajo. ¿Y quién tendrá acceso a los datos sobre lo que los estudiantes y académicos están buscando cuando el bibliotecario es un robot?

“Creo que es posible, y probablemente inevitable, que este tipo de cosas estén disponibles y supongan un reto para la profesión bibliotecaria”, dijo Steven J. Bell, bibliotecario universitario asociado para servicios de investigación e instrucción en las bibliotecas de la Universidad de Temple, cuando se le preguntó sobre los chatbots y otros tipos de inteligencia artificial en las bibliotecas. “En cierto modo, tal vez estas herramientas nos liberen de tener que hacer muchas cosas básicas”.

Entrenamiento de bots

El sitio web de la biblioteca ofrece desde hace mucho tiempo a los usuarios la posibilidad de chatear con bibliotecarios humanos durante ciertas horas. Pero los funcionarios dicen que la idea de añadir el chatbot surgió de la observación de que los usuarios tenían preguntas las 24 horas, en momentos en que no había nadie disponible para responder. Los estudiantes “trabajan las 24 horas del día y necesitábamos una manera de responder preguntas de bajo nivel las 24 horas del día”, dice Timothy Smith, jefe interino de servicios web de las bibliotecas de la Universidad de Oklahoma.

Así es como el chatbot de la biblioteca de la Universidad de Oklahoma saluda a los usuarios. Su nombre es un guiño al apodo de estudiante para la Biblioteca Bizzell Memorial de la universidad.

El chatbot ha estado en una fase de prueba durante los últimos seis meses, y Smith admite que no siempre da la respuesta correcta. Un problema recurrente es cuando el sistema malinterpreta la pregunta.

Los funcionarios de la biblioteca también están capacitando al chatbot para ayudar a los usuarios a realizar una búsqueda básica de un libro. Por supuesto, los estudiantes y otros usuarios han podido buscar durante mucho tiempo en el catálogo en una parte diferente del sitio web, pero Smith dice que los estudiantes de hoy en día quieren interactuar con la tecnología usando lenguaje natural, de modo que la solicitud se parece más a una conversación que a rellenar un formulario de base de datos.

La biblioteca está trabajando con otros recursos y proyectos sobre inteligencia artificial. Como muchas universidades, Oklahoma alberga un depósito de documentos académicos escritos por sus investigadores. La universidad planea tener una herramienta de búsqueda de IA en el texto completo de todos esos documentos para identificar los casos en los que los académicos de diferentes disciplinas podrían estar trabajando en ideas similares. La técnica se denomina “extracción de conceptos”.

Tales herramientas, podrían algún día ayudar a los investigadores a compilar revisiones de literatura o más rápidamente encontrar investigaciones relacionadas para acelerar su propio trabajo.

Hasta ahora, el proyecto se encuentra en sus primeras etapas, y aún falta un año para su puesta a prueba. Y se espera que, con el tiempo, puedan buscar incluso en las colecciones comerciales de revistas de investigación, aunque con el permiso de sus editores.