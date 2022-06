ACRL Principales tendencias en las bibliotecas universitarias 2022

Top trends in academic libraries: A review of the trends and issues. 2021–22 ACRL Research Planning and Review Committee, 2022

Una revisión de las tendencias y los temas

Este documento resume los temas que son tendencia en las bibliotecas universitarias de los últimos dos años, una época de tremenda agitación y cambio, que incluye una pandemia mundial, reflexiones difíciles sobre la justicia racial y la guerra entre estados nacionales. Los cambios rápidos y la incertidumbre de estos acontecimientos han creado una cantidad significativa de transformaciones en las bibliotecas universitarias, la educación superior y la sociedad en general. Estos cambios han dado lugar a nuevas perspectivas e innovaciones en la forma en que los bibliotecarios abordan la prestación de servicios, el apoyo al éxito de los estudiantes, la gestión del personal y los espacios físicos, la adopción de nuevas tecnologías y la gestión de datos. Este informe pretende ofrecer una instantánea de los avances que merece la pena destacar.

Tendencias relacionadas con la COVID

El impacto de la pandemia de COVID-19 en los servicios de las bibliotecas universitarias ha sido significativo, y estos cambios, en muchos casos, están en curso. Los problemas que se identifican a continuación trascienden el período cubierto por esta revisión, ya que las bibliotecas se enfrentan a un cambio fundamental que se extenderán al futuro más allá del contexto de pandemia. A principios de 2020, casi todas las bibliotecas universitarias y públicas cerraron temporalmente y pasaron a prestar servicios virtuales. A pesar de los cierres presenciales, las bibliotecas continuaron con los servicios en línea, mantuvieron informadas a sus comunidades y adoptaron colaboraciones innovadoras y tecnologías para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Estos cierres y los cambios institucionales que los posibilitaron tuvieron un impacto significativo y diverso en las bibliotecas, incluyendo el replanteamiento de paradigmas ampliamente válidos, el aumento del estrés profesional en torno a los presupuestos institucionales y la capacidad de trabajar a distancia. A pesar de los retos planteados por los cierres, las bibliotecas siguieron prestando servicios básicos y ofreciendo soluciones creativas, como la referencia virtual con una complejidad cada vez mayor, un enfoque renovado en la alfabetización digital con el aumento del aprendizaje en línea y el desarrollo de las colecciones digitales.

Retos en la dotación de personal de las bibliotecas

Desde principios de 2020, la pandemia y las protestas por la justicia racial han llamado la atención sobre varias tendencias en la dotación de personal de las bibliotecas y de la enseñanza superior. Se acentuaron las desigualdades entre los bibliotecarios y el resto del personal de las bibliotecas. Un estudio descubrió que muchos miembros del personal de menores ingresos y de menor categoría debían trabajar presencialmente en mayor medida que los bibliotecarios y los gestores La contradicción entre la necesidad de estos puestos «de primera línea» y «esenciales» y su menor remuneración económica se ha vuelto difícil de ignorar. Además, la Oficina de Estadísticas Laborales señala que, aunque los trabajadores de color representan el 25% de la mano de obra en la educación superior, más de la mitad de las personas que perdieron sus puestos de trabajo durante la COVID-19 no eran de raza blanca. Los efectos persistentes de la pandemia, como los recortes presupuestarios y la congelación de las contrataciones, han dado lugar a una dotación de personal inadecuada, incluso cuando los servicios han vuelto en gran medida a los niveles anteriores a la pandemia. Cabe destacar que, en parte como respuesta a las medidas de austeridad de la universidad ante la pandemia, los trabajadores de la biblioteca de la Universidad Northwestern anunciaron su sindicalización con el sindicato SEIU Local 73, que ha sido reconocido por la universidad.

La baja moral sigue siendo un motivo de preocupación en el ámbito de la profesión, en particular para los bibliotecarios de color, el personal no bibliotecario, y los miembros de grupos infrarrepresentados. El estrés derivado de las responsabilidades de cuidado de los trabajadores que perdieron el cuidado de sus hijos u otras formas de apoyo durante la pandemia ha exacerbado los problemas de espíritu de cuerpo y bienestar en el lugar de trabajo. En el caso de los bibliotecarios universitarios, que están en fase de formación o de los que se espera que contribuyan con publicaciones y presentaciones a la ciencia bibliotecaria (y que ya se encuentran en un momento de alto estrés en sus carreras), la pandemia ha creado desafíos adicionales para aquellos que tienen responsabilidades de cuidado, en particular las mujeres. Estos trabajadores ya experimentan el agotamiento en tasas más altas. La investigación futura relativa a la contratación y la retención también puede analizar los beneficios y las repercusiones de que el personal de la biblioteca trabaje a distancia y quiera seguir haciéndolo.

Utilización del espacio

El COVID ha puesto los espacios físicos de las bibliotecas, junto con la mayoría de las instalaciones del campus, en el primer plano de la conciencia del profesorado, el personal y los estudiantes en los últimos dos años. El equilibrio de las demandas de uso de los espacios actuales, los aumentos de los precios de la construcción que pueden prolongar los proyectos hasta 2023 y la adaptación de los presupuestos de capital actuales a esta realidad siguen influyendo en las decisiones sobre la evolución de los espacios existentes en un futuro próximo.

Más allá de mantener un distanciamiento apropiado o de proporcionar una sanidad adecuada, los bibliotecarios que gestionan las instalaciones físicas se plantean preguntas, entre ellas, si es posible y cómo hacer funcionar los espacios de colaboración en persona de forma segura (tanto para los usuarios como para el personal), cómo proporcionar recursos de forma coherente durante las oleadas de aperturas y cierres, y cómo evaluar y abordar los niveles de comodidad de los usuarios y del personal al interactuar en un espacio físico. Los rápidos cambios en los métodos de prestación de servicios, acceso a la información y almacenamiento de materiales siguen generando preguntas que posiblemente reconfiguren la dependencia de los entornos centralizados y presenciales a medida que se trasladan más opciones en línea o se incorporan al exterior.

Al mismo tiempo, las tendencias clave en el diseño de las bibliotecas siguen siendo reevaluadas y pueden ayudar a informar a los bibliotecarios en un futuro próximo. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Nebraska-Lincoln sostiene que las tendencias recientes en el espacio de las bibliotecas se han comprometido en exceso con los espacios de aprendizaje colaborativo (makerspaces) a costa de proporcionar un espacio valioso para el trabajo académico intensivo. Daejin Kim, Sheila Bosch y Jae Hwa Lee investigaron, antes de la llegada de la COVID, cómo se utilizan los espacios de colaboración y descubrieron que el mobiliario o los espacios destinados a varias personas son utilizados con frecuencia por una persona. Otros estudios similares que analizan las necesidades más matizadas de los usuarios descubren que, al igual que las tendencias de la evolución del lugar de trabajo, los usuarios desean una amplia variedad de tipos de espacios con diferentes necesidades acústicas, de privacidad y tecnológicas según el trabajo realizado. Estudios recientes en otros entornos académicos apuntan a aprovechar este momento de cambio para poner a prueba nuevas configuraciones de espacios que se ajusten mejor a las necesidades actuales de los servicios y que se basen más en la actividad que en el tipo de ocupante o usuario. Una multiplicidad de tendencias domina los debates en torno al espacio. En consecuencia, está claro que los factores institucionales locales, que van desde el presupuesto hasta los diferentes casos de uso, seguirán influyendo en la forma de asignar, construir y utilizar el espacio.

Colaboraciones y crecimiento de las colecciones impresas compartidas

Aunque existe una larga historia de colaboración entre bibliotecas para preservar y proporcionar acceso a ricas colecciones, la colaboración en torno a los programas de colecciones impresas compartidas se ha acelerado rápidamente en los últimos años. Mediante la creación de una colección colaborativa, que «eleva el concepto de colección bibliotecaria a escalas superiores a las de una sola institución, ampliando sus límites para abarcar los recursos concentrados entre un grupo de bibliotecas», estos programas ayudan a las bibliotecas de investigación a cumplir su misión de preservar el registro académico en una era de cambio de uso, financiación limitada y restricciones de espacio.

Los programas de colecciones compartidas, que en un principio se centraban en las revistas impresas, han madurado y evolucionado hasta incluir las monografías impresas más recientemente. Según Susan Stearns y Alison Wohlers, «más de 300 bibliotecas universitarias y de investigación de Estados Unidos y Canadá participan en algún tipo de programa de colecciones compartidas, comprometiéndose a archivar o conservar decenas de millones de monografías y cientos de miles de títulos impresos de revistas y publicaciones periódicas». Un factor importante en el crecimiento de las iniciativas de colecciones compartidas de monografías fue el lanzamiento del Programa HathiTrust, que «ahora ha asegurado compromisos sobre más de 5,4 millones de títulos individuales mantenidos en HathiTrust Digital Library«.

Sin embargo, a medida que estos programas han ido creciendo, también lo ha hecho la necesidad de más coordinación, normas e infraestructura. En los últimos años se han puesto en marcha varios grupos para abordar estas cuestiones. En 2015, se fundó la Rosemont Shared Print Alliance para coordinar los programas regionales de revistas impresas compartidas con el fin de archivar más títulos y garantizar la conservación de suficientes copias. Como organización complementaria, la Partnership for Shared Book Collections se fundó en 2019 para colaborar en torno a las monografías impresas compartidas, con el objetivo de «reducir el coste de la conservación del registro académico» y «desarrollar y promover las mejores prácticas basadas en la evidencia». Recientemente, la California Digital Library, el Center for Research Libraries y HathiTrust anunciaron una colaboración en torno a la infraestructura de colecciones impresas compartidas con la intención de desarrollar normas, flujos de trabajo y herramientas para apoyar los esfuerzos de colaboración e integrar el trabajo de colecciones compartidas en el ciclo de vida del desarrollo y la gestión de la colección. Además, grupos como la Big Ten Academic Alliance, las bibliotecas de la Universidad de California y el Canadian Collective Print Strategy Working Group se han embarcado en sus propias iniciativas para adoptar enfoques más estratégicos e intencionados para el desarrollo y la gestión de las colecciones a la luz de sus colaboraciones de impresión compartida.

Por último, cabe destacar que el préstamo digital controlado (CDL) es una tendencia emergente en la que las bibliotecas «hacen circular copias digitales temporales de libros impresos que poseen en una proporción de uno a uno de «préstamo a propiedad», retirando la copia impresa de la circulación mientras se utiliza la copia digital». ACRL ha firmado una declaración en apoyo del CDL. Los defensores del CDL argumentan que una interpretación razonable de la ley de derechos de autor debería preservar a las bibliotecas de la normativa legal; sin embargo, la legalidad del CDL sigue siendo una cuestión abierta.

Apertura total

El movimiento de acceso abierto (OA) para «hacer que los trabajos académicos estén disponibles de forma gratuita y sean reutilizables» sigue siendo importante para los bibliotecarios, educadores y administradores de la educación superior. Sin embargo, como afirman Ángel Borrego, Lluís Anglada y Ernest Abadal, el «panorama de la comunicación académica se caracteriza por el aumento de los costes y el acceso limitado a los resultados de la investigación». Existen numerosas barreras que van desde la economía hasta la política que impiden la adopción a gran escala en la educación superior de la ejecución de estrategias de comunicación académica que se considerarían de acceso abierto. Los problemas relacionados con el aumento de los costes de suscripción a las revistas académicas están bien documentados. Aunque los bibliotecarios suelen tener opiniones favorables sobre el acceso abierto, se observa una falta de políticas de acceso abierto. En un informe de Hannah Rosen y Jill Grogg se afirma que «si bien existen políticas formales e informales…» en relación con las investigaciones, los datos y los recursos educativos abiertos, la mayoría de las instituciones no cuentan con políticas «lo que da lugar a un enfoque disperso de los contenidos abiertos de todo tipo y a estrategias institucionales poco cohesionadas».

Además de otras oportunidades en relación con la formación y la divulgación del acceso abierto, los bibliotecarios también tienen la oportunidad de ayudar a «identificar, y a veces depositar en el repositorio institucional, trabajos que se encuentran fuera de la literatura revisada por pares», a menudo denominada literatura gris. Siguen existiendo barreras para acceder y utilizar la información de acceso abierto. A algunos académicos les preocupa que los materiales de acceso abierto no sean comprensibles para el público en general, lo que anula el objetivo de hacer que dichos materiales sean abiertos y accesibles en primer lugar. Por estas razones, cada vez se pide más que los artículos utilicen una “significance statement,” (declaración de importancia), que describa un artículo de forma concisa en un lenguaje sencillo y comprensible para un público no especializado.

La pandemia de COVID-19 ha brindado oportunidades para que varios tipos de contenido de OA estén más ampliamente disponibles y ha servido como «prueba de concepto» de lo que es posible. Por ejemplo, los recursos de OA se consideraron importantes para proporcionar acceso fuera del campus a los materiales de la biblioteca en algunos países en desarrollo. Algunos editores reconocieron la importancia para la salud pública de proporcionar información oportuna relacionada con el COVID-19 y se comprometieron a publicar en acceso abierto los artículos relacionados con él. Cabe destacar el uso de servidores de preprints por parte de los científicos, que «en efecto [eran] un crowdsourcing de revisión rápida por parte de expertos». Europa desarrolló una iniciativa de publicación en acceso abierto –Plan S– en 2018 con el apoyo de las agencias nacionales de investigación y 12 países europeos. A partir de 2020, revistas notables como Nature anunciaron que facilitarían el Plan S comprometiéndose a publicar con acceso abierto total en el futuro.

Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) hace un seguimiento de las cancelaciones de «“Big Deal”», que siguen produciéndose. Por ejemplo, la Universidad de Purdue canceló un contrato de 3,3 millones de dólares para 2020, optando en su lugar por un contrato de un año, título por título, para 2021, mientras que la New Mexico State University señaló tanto los precios inflacionarios de las revistas como las consideraciones del COVID-19 al tiempo que recortó su presupuesto de colecciones en 800.000 dólares para el año fiscal 2021. Algunas universidades y consorcios están buscando «acuerdos transformadores«, que promueven la publicación en acceso abierto por parte de sus autores y permiten que éstos mantengan los derechos de autor. Los acuerdos transformadores facilitan un proceso de concesión de licencias de revistas más transparente y pretenden que «la concesión de licencias de revistas académicas pase de la contención de costes a la publicación en acceso abierto».

Muchas facetas del movimiento OA continúan desarrollándose. A medida que las bibliotecas continúen con negociaciones más agresivas de suscripción a revistas, que pueden incluir acuerdos transformadores, así como posibles cancelaciones de Big Deal, se desarrollarán más preguntas sobre el futuro del acceso a los materiales académicos. Se trata de una multivariable que incluye los datos abiertos, los recursos educativos abiertos y las políticas, herramientas y defensa del OA. Junto con los resultados de los experimentos imprevistos nacidos de COVID-19, el OA sigue siendo un punto de atención para los bibliotecarios y administradores académicos.

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) se está incorporando cada vez más a las herramientas y servicios de las bibliotecas universitarias. El reconocimiento de patrones, el reconocimiento de textos impulsado por la IA, la transcripción y la búsqueda de documentos históricos son ejemplos destacados que facilitan la búsqueda y el descubrimiento. Keenious, cofinanciado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea, es una herramienta de investigación para el análisis de documentos y escritos, que intenta facilitar la investigación en línea. Cactus Communications (CACTUS) anunció recientemente una nueva herramienta impulsada por la IA, Paperpal Preflight, «para mejorar la experiencia de publicación académica para los investigadores, los revisores y los editores de revistas» durante el proceso de presentación de manuscritos.

La adopción de la IA en los servicios de referencia virtuales ofrece un nuevo modelo en línea para las bibliotecas mediante el uso de «chatbots«. Los intentos recientes de automatizar las operaciones estándar de las bibliotecas, como la catalogación, mediante sistemas expertos se han centrado en tareas más sencillas como la catalogación descriptiva. Un equipo de investigadores de la Biblioteca Nacional de Noruega describe un experimento que utiliza métodos de IA para agrupar automáticamente los artículos y asignar números decimales de Dewey para ayudar en la catalogación.

La Biblioteca del Congreso está experimentando con redes neuronales y el uso de la visión por ordenador. La intención es crear nuevos prototipos de búsqueda en línea que puedan clasificar grandes cantidades de datos de nuevas formas, como el examen y la contextualización de millones de artículos digitalizados que los humanos no podrían hacer por si mismo. Otros trabajos experimentales, como el Newspaper Navigator, pretenden explorar el contenido visual y textual a través de la IA. En el Digital Humanities Lab de Yale, se utilizan técnicas de minería de datos para analizar algunos de los géneros visuales en el siglo XIX. Algunos líderes, como Eun Seo Jo y Timnit Gebru, han utilizado los archivos como modelo para la recopilación y anotación de datos con el fin de informar sobre cómo se abordan las decisiones que rodean la equidad, la responsabilidad, la transparencia y la ética en los sistemas de aprendizaje automático.

En los Países Bajos, las preocupaciones en torno a los datos, la ética de la información y la gestión pública impulsada por los datos se han plasmado en la Data Ethics Decision Aid (DEDA) para utilizar un enfoque deliberativo, en lugar de basado en reglas, de las preocupaciones éticas y avanzar en el desarrollo de prácticas de datos responsables. También es importante reconocer las preocupaciones de ciberseguridad a medida que la IA se integra cada vez más en los sistemas utilizados habitualmente en las bibliotecas.

Aunque las tecnologías de IA podrían aprovecharse para ofrecer resultados de búsqueda más personalizados, controlar el distanciamiento social e integrar la biblioteca en los asistentes personales , también pueden ayudar a las bibliotecas universitarias a demostrar su valor real para las instituciones si se utilizan con criterio. Asaf Tzachor et al. expresaron las preocupaciones derivadas de la urgencia en la adopción de estas tecnologías junto con los desafiantes problemas éticos y los riesgos que pueden surgir en una crisis -la prevención y respuesta a la pandemia de COVID-19 es un ejemplo. Al mismo tiempo, el potencial de la IA ha permanecido en gran medida sin explotar entre las bibliotecas de investigación. Una encuesta reciente de Ex Libris reveló que, si bien casi el 80% de los bibliotecarios universitarios y de centros investigación están explorando el uso de la IA y el aprendizaje automático, sólo alrededor del 5% están aprovechando actualmente la tecnología.

Datos

La enseñanza superior se enfrenta a mayores retos con el creciente interés por los big data. La necesidad de invertir en la formación de empleados cualificados, aumentar la capacidad de los repositorios y asignar y clarificar las responsabilidades sigue siendo fundamental a medida que las bibliotecas y los bibliotecarios siguen asumiendo funciones de liderazgo y ofreciendo servicios de datos. Las bibliotecas de vanguardia que fueron las primeras en ofrecer servicios han comenzado a evaluar los programas, los servicios y las herramientas, y a realizar ajustes centrados tanto en la facilidad de uso para que el propietario de los datos cargue y comparta conjuntos de datos como en la capacidad de descubrimiento de esos conjuntos de datos para el usuario final. El corpus bibliográfico asociado a los servicios de gestión de datos de investigación en las bibliotecas y al desarrollo de habilidades ha llegado al punto de que las revisiones bibliográficas y las revisiones de alcance miran hacia atrás en el tiempo para sacar conclusiones y ofrecer sugerencias para hacer avanzar el campo y el papel de las bibliotecas.

La minería de datos también se muestra como un campo emergente, especialmente cuando se vincula a la Internet de las cosas (IoT). Un estudio reciente en el que se utilizó Clarivate Analytics Web of Science y Sciverse Scopus reveló que el descubrimiento de conocimientos en las bases de datos está allanando el camino para hacer que los datos sean cada vez más significativos. En esta misma línea, los métodos de análisis de datos están cambiando constantemente con el volumen cada vez mayor de datos generados. Como resultado, «se espera que las actividades de IA basadas en la nube se quintupliquen para 2023», lo que podría traducirse en una mayor capacidad «para almacenar datos de forma rentable y obtener más información procesable de los datos del IoT».

La conservación de datos sigue siendo una función primordial para la biblioteca. El término conservación activa, la participación del conservador desde la recopilación y el desarrollo del conjunto de datos hasta su análisis y almacenamiento final, seguirá ampliándose a medida que los bibliotecarios se integren más en el ciclo de vida de los datos. Además, las instituciones de enseñanza superior siguen mostrando un creciente interés por la formación en ciencia de datos. Sobre la base del estudio realizado en la Universidad de Purdue en 2017 para examinar las funciones de las bibliotecas universitarias para apoyar el plan de estudios de educación en ciencia de datos, los resultados mostraron que los cursos científicos «duros» para los estudiantes de STEM de tercer y cuarto año eran los más comunes, en contraposición a las ofertas en habilidades orientadas a los datos, como la gestión de datos, la ética de los datos y las comunicaciones de datos. En las escuelas de información, un grupo de instructores que enseñan la curación de datos han expresado la importancia de integrar tanto la investigación como la enseñanza en el plan de estudios. Este objetivo daría a los estudiantes la oportunidad de desarrollar competencias básicas, aprender sobre la bibliotecología de datos y prácticas para apoyar la preservación y el acceso, y ampliar sus horizontes profesionales al adquirir una mayor conciencia con los problemas multidimensionales del trabajo con datos.

Por último, a la luz de la creciente importancia de los datos, las competencias de visualización de datos siguen siendo muy valoradas, y los resultados visuales pueden interpretarse como un producto de investigación y una forma de expresión. Las bibliotecas se están interesando más por la visualización de datos, ya que buscan contar su propia historia, incluyendo la evaluación, el valor de la biblioteca, el análisis de la colección y el desarrollo de la capacidad interna.

Biblioteconomía crítica

La biblioteconomía crítica sigue siendo una perspectiva teórica importante para los profesionales de la información. Arraigada en la teoría crítica (que originalmente designaba a un grupo de filósofos marxistas, pero que con el tiempo los estudiosos de muchos campos emplean ahora la teoría crítica o los enfoques críticos), la biblioteconomía crítica desafía los conceptos tradicionales de la biblioteconomía. Por ejemplo, la biblioteconomía crítica sostiene que las bibliotecas no son neutrales y desafía a los bibliotecarios a dar pasos activos hacia prácticas antirracistas y antiopresivas tanto en beneficio de los usuarios como de la propia profesión. A medida que las bibliotecas siguen aspirando a la accesibilidad y a espacios más acogedores, los estudiosos familiarizados con la biblioteconomía crítica, instan a los trabajadores de las bibliotecas a tomar medidas significativas para incluir sus enseñanzas en su práctica diaria, lo que se denomina praxis. Con poca diversidad en las profesiones bibliotecarias, y muchas críticas a los enfoques populares de la alfabetización informacional, por ejemplo, la falta de reconocimiento de las estructuras de poder subyacentes en las que opera el mundo académico por parte del ACRL Framework for Information Literacy for Higher Education, la biblioteconomía crítica sostiene que existen numerosas oportunidades para que los bibliotecarios luchen contra la desigualdad, el racismo, el sexismo y otros problemas a través de acciones concretas.

Una faceta de la bibliotecología crítica y de la pedagogía crítica es la alfabetización informacional crítica (CIL). La literatura de la CIL discute por qué y cómo los profesionales de la información deben hacer preguntas sobre la dinámica de poder dentro de la universidad, la igualdad de acceso a la información, y los incentivos económicos en torno a cómo la información y los datos son creados, almacenados y utilizados. Los estudiosos del CIL también critican el propio mundo académico. Al igual que otras teorías de la enseñanza y el aprendizaje, la CIL está en constante evolución y debe adaptarse a los estudiantes de diferentes niveles y asignaturas. Margaret Rose Torrell examinó la aplicación de la CIL al utilizar un enfoque de escritura a través del plan de estudios con estudiantes universitarios, y destacó los beneficios de tener más que una sesión única con los estudiantes. Marcia Rapchak empleó la CIL con estudiantes de posgrado que estaban «ansiosos por participar en el debate y el material», como estudios de casos, ensayos y autoevaluaciones. L Sofia Y. Leung y Jorge R. López-McKnight enseñaron a estudiantes de biblioteconomía y documentación y descubrieron que incluir y centrar las interseccionalidades, como la raza y el género, en su enfoque pedagógico les permitía ser mejores profesores. Erin Fields y Adair Harper incorporaron la CIL y la pedagogía abierta en un curso universitario y descubrieron que, al utilizar fuentes no académicas y el trabajo de los estudiantes, éstos estaban más capacitados para trabajar y evaluar el panorama informativo actual.

Es probable que los enfoques críticos de la biblioteconomía y la alfabetización informacional sigan siendo un área de exploración para los estudiosos de la información y la comunicación.

Nota final

Se prevén numerosos retos en los próximos años, entre los que se incluyen posibles reducciones presupuestarias, así como cuestiones sobre el regreso a la oficina física tras un largo periodo de trabajo virtual. También importa la idea de que las nuevas oportunidades de colaboración, el interés adicional por las perspectivas críticas y la incorporación de diferentes enfoques para gestionar las colecciones compartidas permitirán a los bibliotecarios académicos seguir liderando el éxito y el aprendizaje de los estudiantes, el impacto organizativo y la investigación académica rigurosa.

