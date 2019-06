Walsh, John A. Thesis (Ph.D.) – The Power of Science: Origins of American Scholarly Communication, 1840 – 1900. Indiana University, School of Informatics, Computing, and Engineering, 2019

Esta tesis propone responder a varias preguntas que surgen de las acciones de los científicos estadounidenses entre 1840 y 1900. ¿Cómo la organización más amplia de la ciencia a finales del siglo XIX creó un sistema de disciplinas profesionales? ¿Por qué se formó la Advancement of Science (AAAS), y por qué sociedades especializadas como la American Chemical Society (ACS) se convirtió posteriormente en organización diferenciada de la AAAS? ¿Por qué estas sociedades profesionales crearon revistas y cómo ayudaron estas revistas a comunicar la ciencia? A menudo, los estudiosos de la comunicación académica utilizan métodos cuantitativos como la bibliometría y la cienciometría en revistas académicas individuales, o bien emplean métodos históricos y sociológicos para responder a preguntas más amplias sobre las tendencias sociales de la ciencia estadounidense. Esta tesis aborda la inclusión de estos métodos dentro del contexto de la ciencia estadounidense del siglo XIX y utiliza tanto métodos de análisis textual cuantitativo como de análisis cualitativo histórico y sociológico. Se espera que de esta manera ampliando los métodos utilizados y comprendiendo mejor las primeras deliberaciones de los científicos antes de que existiera un sistema formal de comunicación académica, sea posible contextualizar los debates actuales sobre la necesidad de cambios en la comunicación académica.