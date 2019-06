¿Uso de Wikipedia para buscar información sobre salud? Que se debe tener en cuenta

Smith, Timothy M. Using Wikipedia for medical research? What to watch for. American Medical Association. may 28, 2019

Texto completo

Los sitios web de código abierto como Wikipedia son recursos populares para pacientes, médicos y estudiantes de medicina por igual. Pero dado que casi cualquiera puede editar las páginas de esos sitios web, su calidad es muy variable. Dada esta variabilidad, los médicos tienen la obligación ética de ayudar a los pacientes a evitar la información falsa o engañosa sobre la salud al mejorar la calidad de la información presentada. el artículo sugiere cómo el Código de Etica Médica de la AMA puede proporciona orientación relacionada con la investigación y la innovación, como el documento sobre los “Principios para la difusión de los resultados de la investigación” puede ayudar a los médicos a cumplir con sus responsabilidades éticas con respecto a compartir los hallazgos de la investigación para el beneficio final de los pacientes. El documento “Práctica Ética en Telemedicina“, también describe las responsabilidades fundamentales de los médicos con respecto al contenido de salud en línea.