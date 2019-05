Puntos de vista en la asignación de términos de indexación

Bodoff, David ; Richter-Levin, Yaffa. Viewpoints in Indexing Term Assignment. Journal of the Association for Information Science and Technology—Month 2019

DOI: 10.1002/asi

La literatura sobre asignación de términos de indexación considera tres posibles puntos de vista -el punto de vista del autor como se evidencia en el título, el punto de vista del usuario y el punto de vista del indexador- y pregunta cuál de esos puntos de vista debería reflejarse en la elección de los términos que un indexador debe asignar a un elemento. Para ello se estudiaron estas cuestionesempíricamente, en lugar de hacerlo desde el punto de vista normativo. Basándose en la literatura que discute qué puntos de vista deben ser reflejados, se construyó un modelo de investigación que incluye esos mismos tres puntos de vista como factores que podrían estar influyendo en la asignación de términos en la práctica real. En el diseño único del estudio se emplearon los registros de las asignaciones de términos realizados por los indexadores identificados en las bibliotecas universitarias y se comparan con los resultados de una encuesta que esos mismos indexadores completaron sobre los puntos de vista políticos. Los resultados indican que en este entorno, la variabilidad en la asignación de términos se explicaba mejor por las opiniones personales de los indexadores que por las cuestiones normativas.