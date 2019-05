Informe sobre la censura ejercida en la internet a la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible del ex presidente Obama (Obamacare)

Bergman, R. ; John, S. ; Lemelin, A. Andrew Bergman “Erasing the Affordable Care Act: Using Government Web Censorship to Undermine the Law.” Washington: Sunlight Foundation, 2019

Texto completo

La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (ACA), ​ llamada Obamacare ​ por los medios norteamericanos y reforma sanitaria de Obama por los hispanohablantes, fue promulgada con carácter de ley por el presidente de los Estados Unidos Barack Obama el 23 de marzo de 2010.

Según este informe, las oficinas del HHS han censurado una amplia gama de contenidos dirigidos a una variedad de audiencias, incluyendo el público en general, los beneficiarios y aquellos que sirven a los beneficiarios. Han eliminado quirúrgicamente el término “Affordable Care Act” de muchas páginas web; han quitado información sobre los derechos garantizados por la ACA; han eliminado estadísticas y datos sobre el impacto de la ACA; y han eliminado enlaces a la principal plataforma del gobierno federal para inscribirse en la cobertura de la ACA, HealthCare.gov. Si se repiten a gran escala, estas formas de censura de la información de la Ley ACA en los sitios web federales que tienen el potencial de afectar el apoyo público y el conocimiento de la ley. En última instancia, la censura que afecta a la opinión pública y el conocimiento de la ACA en general, puede poner en peligro el acceso de los estadounidenses a la cobertura y los servicios de salud y, en última instancia, la viabilidad a largo plazo de la ACA.