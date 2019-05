¿Existen los “marginalia” en la era digital?

Gavino, Kate. Marginalia in the Digital Age. May 6, 2019

“Marginalia” es el término general para designar las notas, glosas y comentarios editoriales hechos en el margen de un libro por otra persona distinta al autor. Con la llegada de los libros electrónicos y la lectura digital nos preguntamos:, ¿siguen existiendo los marginalia?

En Real Life, Alexandra Molotkow analizan la evolución de las anotaciones al margen o comentarios hechos por otros en los medios sociales. “En 2011, a Twitter se le llamaba a veces’micro-blogging’, ya que los propios blogs descienden de revistas privadas”, escribe Molotkow. “En los años transcurridos desde entonces, marginalia ha llegado a parecer una denominación más apropiada para este servicio web, y Twitter se ha convertido en un medio para la anotación en sí mismo: un lugar dedicado a los lectores que responden al texto y a las respuestas que a una sugerencia hacen los demás, de manera que de una manera tan intrincada el texto principal se convierte en secundario, valorándose fundamentalmente lo que se puede decir al respecto”.