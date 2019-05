Proyecto conjunto entre Google y 36 bibliotecas estadounidenses para ayudar a las personas a mejorar sus habilidades digitales

Hoy por hoy las bibliotecas se están convirtiendo en centros de formación gratuita que ayudan a las personas a complementar su formación en habilidades digitales. Entonces, ¿Con quién mejor que con las bibliotecas se podría aliar Google para ayudar a las personas a crecer y a mejorar sus habilidades digitales? De este modo ALA y PLA han seleccionado 26 biblioteca estadounidenses que participaran conjuntamente con Google en la mejora de los conocimientos, bienestar y empoderamiento de las personas para ayudarles a crecer.

American Library Association (ALA) y The Public Library Association (PLA) han anunciado los nombres de 36 bibliotecas de cinco estados, que han sido seleccionadas para recibir fondos de “Libraries Lead with Digital Skills“, una iniciativa patrocinada por Grow with Google. Su objetivo es asegurar que las bibliotecas públicas de todo el país reciban acceso continuo a herramientas y recursos gratuitos para ayudar a todos en todo Estados Unidos a desarrollar sus habilidades, carreras y negocios. Con la adición de Connecticut, Maryland, Nuevo México, Ohio y Virginia, el número total de bibliotecas beneficiarias es ahora de 56. Las otras 20 bibliotecas están en Pensilvania, el primero de los 50 estados que se anunciarán.

Grow with Google es una iniciativa que tiene como objetivo ayudar a todo el mundo en Estados Unidos, tanto a los que forman parte de la fuerza laboral de hoy como a los estudiantes que dirigirán la fuerza laboral del mañana, a acceder a lo mejor de la formación y las herramientas de Google para hacer crecer sus habilidades, sus carreras y sus empresas. Para ello Grow With Google se ha comprometido a ofrecer talleres presenciales para personas que buscan trabajo, pequeñas empresas y personal de bibliotecas en los 50 estados. El tour consiste en eventos gratuitos de un día de duración en las bibliotecas locales, con el objetivo de ayudar a la gente a aprender habilidades digitales valiosas como el uso de Internet para ayudar a su pequeña empresa a crecer, o el uso de herramientas en línea para organizar la búsqueda de empleo.