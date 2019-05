Guía de privacidad para el personal de las bibliotecas públicas

Charillon, Aude ; Peachey, Jenny ; Heydecker, Rachel. Leading the Way – a guide to privacy for public library staff. London: Carnegie UK Trust, 2018. ISBN: 978-1-912908-03-5

Texto completo

Como espacios seguros en las comunidades que permiten el acceso a la información, el conocimiento y la cultura, las bibliotecas públicas tienen un claro papel que desempeñar cuando se trata de la privacidad de los datos. Es importante que los usuarios de las bibliotecas públicas se sientan seguros y bien informados sobre la manera en que el servicio bibliotecario y sus socios colaborativos, o los servicios en línea que se ofrecen en las bibliotecas, recopilan, almacenan o comparten sus datos.

“Leading the Way – a guide to privacy for public library staff” está diseñada para ayudar al personal de las bibliotecas públicas de todo el Reino Unido a desarrollar y mejorar la forma en que las bibliotecas abordan el tema de la privacidad y desempeñan un papel fundamental en el avance de la privacidad de los usuarios de las bibliotecas.

La guía ha sido diseñada para ayudar al personal de las bibliotecas a considerar el tipo de datos que recopilan, conservan y comparten sobre aquellos que participan en sus servicios; y cuán “respetuosos con la privacidad” son sus sistemas y recursos. Incluye medidas prácticas que pueden ser tomadas por aquellos que buscan mejorar el enfoque de la privacidad en los diferentes aspectos de su servicio.