REPISALUD, un repositorio multiinstitucional en Ciencias de la Salud

Bojo Canales, Cristina and Maseda, Irene and López-Alvarez, Victoria and Primo-Peña, Elena REPISALUD, un repositorio multiinstitucional: la gestión, difusión y preservación del conocimiento en organismos de investigación., 2019 . In XVI Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud, Oviedo (Spain), 4-5 April 2019. (Unpublished) [Conference paper]

REPISALUD es el REPositorio Institucional en SALUD del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y sus Fundaciones, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en el que se recoge en un único archivo digital y de acceso libre, la producción científica y académica de estos centros de referencia en sus áreas.

Proyecto de creación, implantación y desarrollo de un repositorio institucional, llamado REPISALUD, en el seno de un Organismo Público de Investigación Biomédica: el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y sus Fundaciones; Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).Se describen los principales aspectos en la implementación del repositorio y se plantean las acciones y desarrollos futuros que conduzcan a su consolidación.

La creación de REPISALUD se enmarca dentro de un proyecto institucional de promoción del conocimiento abierto, que se inició tras la firma por parte de los directores de las tres instituciones de la Declaración de Berlín en 2016, y de cuya gestión se están ocupando las unidades de biblioteca o servicio de documentación de las instituciones implicadas. La oportunidad de este proyecto surge de la necesidad de creación de una plataforma unificada de acceso abierto y común a las publicaciones científico-técnicas del ISCIII y sus fundaciones, de tal modo que REPISALUD ofrezca la ventaja de unir en un solo repositorio la producción de las tres instituciones y, de esta manera, contar con un punto de consulta único para todas las colecciones. En la comunicación se describen los procedimientos seguidos y los aspectos más relevantes del desarrollo en relación a la definición, elección del software sobre el que funcionará el repositorio, planificación e implementación del proyecto, así como sus principales características: política de contenidos abierta, interoperabilidad y servicio al investigador, etc., creando así una herramienta fundamental para la preservación, difusión y organización de la producción científica generada en el seno de las instituciones participantes. En el diseño del repositorio, se ha prestado especial atención a la inclusión de los datos de financiación, el enriquecimiento de la información sobre los autores de las tres instituciones, a través de enlaces a sus identificadores (ORCID, Researcher ID y Scopus Author ID) y la política de inclusión de todo tipo de producción científica, incluyendo, además de artículos y contribuciones a congresos, material formativo, institucional, de divulgación, datos de investigación, etc. para que el repositorio pueda llegar a ser un fiel reflejo de toda la actividad científica de las tres instituciones.