Medición de la Transformación Digital: Una hoja de ruta para el futuro

Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future. [e-Book] París: OCDE, 2019.

Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future ofrece nuevas perspectivas sobre el estado de la transformación digital mediante el trazado de indicadores en una serie de ámbitos -desde la educación y la innovación hasta el comercio y los resultados económicos y sociales- en relación con las cuestiones actuales de política digital, tal como se presenta en Pasando a la fase digital: Formando Políticas, Mejorando Vidas. Al hacerlo, identifica las lagunas en el marco de medición actual, evalúa los progresos realizados para colmarlas y establece una hoja de ruta de medición con visión de futuro. El objetivo es ampliar la base de pruebas, como medio para sentar las bases de políticas más sólidas para el crecimiento y el bienestar en la era digital.