Métodos para fomentar la transparencia y reproducibilidad de los resultados de la investigación

Cohen, M. L. (2019). [e-Book] Methods to Foster Transparency and Reproducibility of Federal Statistics: Proceedings of a Workshop. Washington, DC, The National Academies Press, 2019.

En 2014, la National Science Foundation (NSF) brindó apoyo a las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina para una serie de Foros sobre Ciencia Abierta en respuesta a una directiva del gobierno para apoyar un mayor acceso público a los resultados de la investigación financiada por el gobierno federal. Sin embargo, la amplitud del trabajo resultante de la serie impidió que se centrara en un tema o debate específico sobre cómo mejorar el acceso del público. Por lo tanto, el objetivo principal del Taller sobre Transparencia y Reproducibilidad en las Estadísticas Federales fue desarrollar una cierta comprensión de qué principios y prácticas son, o serían, de apoyo para hacer que las estadísticas federales sean más comprensibles y revisables, tanto por el personal de la agencia como por el público. Esta publicación resume las presentaciones y discusiones del taller.