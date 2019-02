Encuentran una sorprendente dedicatoria amorosa en un libro donado en una biblioteca de A Coruña

«Regalo de mi único amor, que ni siquiera se acordó de dedicármelo (ni yo de pedírselo)».

Mensaje encontrado en el libro La extracción de la piedra de locura. Otros poemas, de la argentina Alejandra Pizarnik donado a la Biblioteca Municipal Sagrada Familia

El mensaje de amor desesperanzado en una biblioteca de A Coruña

El mensaje podría ser un poema en sí mismo. De su autora o autor solo sabemos el seudónimo con el que lo firmó: Perra Vida. La elegía fue descubierta por una de las trabajadoras de la Biblioteca Municipal Sagrada Familia. Está en la primera página de un libro desbordante también de metáforas, La extracción de la piedra de locura. Otros poemas, de la argentina Alejandra Pizarnik (Buenos Aires, 1936-1972). La nota, en este caso, no está sujeta a sanción ya que la pieza literaria es una donación. «Me pareció un mensaje muy bonito y quise compartirlo», cuenta Julia Varela. La imagen de la dedicatoria la subieron a la cuenta de Instagram de la Rede de Bibliotecas Municipais con el título: «Donativos deseperanzados». Como está en la misma página donde aparecen los créditos de la publicación, fue imposible arrancar la hoja. «No pudimos eliminarla, así que la dejamos», añade Varela.

La dedicatoria en el poemario de Pizarnik ya está en los anaqueles de la sala de lectura de Sagrada Familia. «Es un título con el que no contábamos en nuestro archivo y el ejemplar está en muy buen estado», apunta la bibliotecaria. La anécdota sirve de pretexto para hacer un llamamiento. Ahora que la nipona Marie Kondo está en boca de todos por su regla de los 30 libros (los que recomienda guardar como máximo en nuestra casa) no está de más recordar que las bibliotecas pueden ser el hogar de los títulos olvidados, aunque hay límites. «Non hai un día no que non recibamos unha mensaxe nas redes sociais de alguén que quere entregar libros -explica otra compañera, Catuxa Seone- . Non sei se o de Marie Kondo está a afectar, pode ser [sonríe la bibliotecaria]».