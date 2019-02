Libitaciones, Worldcat, impacto cultural y reputación

Libcitations, worldcat, cultural impact, and fame

Howard D. White, Alesia A. Zuccala

Journal of the Association for Information Science and Technology, Vol. 69, No. 12, December 2018

JASIST. Pages: 1502-1512 | First Published: 05 August 2018

Texto completo

Así como se pueden contar las citas de un libro, también se pueden contar el número de bibliotecas de un consorcio que lo tiene. Estos recuentos de existencias por título se pueden obtener del catálogo colectivo del consorcio, como WorldCat de OCLC. Los bibliotecarios que buscan servir bien a sus usuarios deben estar atentos a los diversos tipos de indicadores de los libros. El resultado en WorldCat es un indicador de la atención que reciben determinados libros. Cuanto más alto sea el número (o percentil) de un título, más famoso será, ya sea absolutamente o dentro de una clase de disciplina. El grado de disponibilidad de un libro en bibliotecas también indica el impacto cultural, lo que aporta más evidencias sobre su impacto. Utilizando los datos de WorldCat, se ilustra los grados de impacto alto, medio y bajo con 170 títulos publicados durante 1990-1995 o 2001-2006 y que abarcan las 10 clases principales de Dewey. Utilizamos sus recuentos de libcitación total o sus recuentos de miembros de la Asociación de Bibliotecas de Investigación (ACRL), o ambos, a partir de finales de 2011. Este análisis de su impacto se basa en el reconocimiento de sus autores, la medida en que ellos y sus autores están cubiertos por Wikipedia, y si tienen versiones de películas o de televisión. Las escalas ordinales basadas en la cobertura de Wikipedia y en los recuentos de libcitación están asociadas de manera muy significativa.