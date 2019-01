La Biblioteca Pública de Boston dispone de un estudio de radio en la propia biblioteca

WGBH Studio at the Boston Public Library

La Biblioteca Pública de Boston dispone de un estudio de radio/ televisión y una cafetería dentro de la misma biblioteca, como parte de su campaña para ser un espacio comunitario más acogedor e integrado en la ciudad.

Además de nuestro querido Planeta Biblioteca, que empezamos a emitir en Radio Universidad de Salamanca hace ya siete años, son muchos los proyectos que cada vez conciben la biblioteca como un medio de comunicación y alfabetización. Es el caso de la Biblioteca Pública de Boston situada en el Edificio Johnson de la calle Boylston, donde se encuentra el nuevo estudio satélite de la emisora pública WGBH y un Newsfeed Cafe con 60 asientos gestionado por The Catered Affair. WGBH es una estación de radio pública ubicada en Boston, Massachusetts. se trata de una organización educativa sin fines de lucro con sede en Brighton, miembro de National Public Radio y una filial de Public Radio International, propiedad de WGBH Educational Foundation y American Public Media.

El estudio WGBH de la Biblioteca Pública de Boston ofrece grabaciones semanales de la Radio Pública de Boston con Jim Braude y Margery Eagan, eventos públicos y filmaciones especiales como Hear at the Library y Inside Boston con Joe Mathieu. La moderna instalación de radio y TV incluye una mesa de noticias, tres cámaras de TV, nueve monitores de vídeo, micrófonos de radio y un teletipo de noticias. El estudio comparte el espacio de 400 metros cuadrados con el Newsfeed Cafe, un restaurante de estilo informal y rápido propiedad de The Catered Affair, que ya opera Courtyard Restaurant y Map Room Café de la BPL. En este espacio no verás ningún letrero que ponga “No hablar por favor” o “No se permiten alimentos ni bebidas” Estos proyectos son parte de la nueva reforma de la biblioteca que contará con una inversión de 78 millones de dólares.

Ben Godley, director de operaciones de WGBH dijo “Nos sentimos honrados de tener esta oportunidad de extender nuestros esfuerzos educativos al corazón de la ciudad a través de la Biblioteca Pública de Boston. Compartimos una misión de servicio público y esperamos poder ofrecer un mayor acceso a nuestra programación de calidad, una conexión directa con nuestros reportajes de noticias de confianza y un mayor compromiso de la audiencia a través de esta asociación“.

El Café “ArtScience” ofrece un servicio de restaurante ofrece café, té y comida ligera, además de ser a la vez un espacio para realizar eventos en la biblioteca. Otra propuesta pendiente es integrar en la biblioteca una tienda de venta de libros, juguetes y regalos, que además programe eventos con los autores.