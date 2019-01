Piquette, Kathryn. An Archaeology of Art and Writing. Modern Academic Publishing, 2018

Texto completo

“Una arqueología del arte y la escritura” ofrece un tratamiento profundo de la imagen como cultura material. Centrada en las primeras etiquetas egipcias de hueso, marfil y madera -uno de los primeros grupos de objetos inscritos y decorados de los entierros en el valle inferior del Nilo-, la investigación está anclada en la imagen como el lugar de la acción material. Un objetivo clave de este libro es esbozar un enfoque contextual y reflexivo del arte y la escritura tempranos como complemento al enfoque tradicional sobre los significados iconográficos y lingüísticos. Los enfoques arqueológicos y antropológicos se integran con las teorías sociales de la práctica y la agencia para desarrollar una perspectiva más holística que sitúa la imaginería egipcia temprana en relación con su fabricación, uso y deposición final en el contexto funerario. Las relaciones dialécticas entre los practicantes y materiales encarnados en el pasado, las técnicas de producción y los principios de composición se examinan en busca de la comprensión que proporcionan de los cambios y continuidades en la expresión gráfica egipcia temprana a través del tiempo y el espacio. La versión electrónica de este libro va acompañada de una base de datos en línea de las etiquetas inscritas, lo que permite al lector explorar a través de hipervínculos el fascinante cuerpo de evidencia que sustenta este innovador estudio. Kathryn Piquette da conferencias sobre arqueología del antiguo Egipto y el Cercano Oriente en la Universidad de Reading. También imparte clases de humanidades digitales en el University College London, donde se desempeña como consultora principal de investigación en técnicas avanzadas de imagen digital para el patrimonio cultural. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra la edición conjunta de Writing as Material Practice (La escritura como práctica material): Sustancia, superficie y medio.