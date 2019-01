Guía sobre impresoras e impresión 3D en Makerspaces

La impresión en 3D hace que sea posible imaginar un objeto, diseñarlo en un ordenador, y luego hacerlo realidad. Fundamentalmente consiste en la creación de objetos tridimensionales a partir de plástico.

Desde que apareció la primera impresora 3D de bajo costo en 2007, los modelos han ido modificándose progresivamente con ayuda de la comunidad de código abierto lo que ha contribuido a la reducción del precio y ampliar el alcance de estos dispositivos.

Las impresoras 3D pueden crear objetos mediante la aplicación de múltiples capas de material a una superficie. Este proceso se conoce como fabricación capa de aditivo, en el que las capas sucesivas de material se generan desde la cabeza de la impresora para completar un diseño. El filamento de plástico, que puede ser de cualquier color o transparente, es fundido por la impresora para crear la imagen tridimensional. Permiten también crear objetos en diferentes colores. Se puede hacer una estatua que es de color rojo en la parte inferior y en la parte superior de color amarillo.

El plástico viene en dos variedades: primero, ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), que tiende a hacer que un objeto más robusto. Y PLA (polilactida), que tiende a ser más barato que ABS y es también más flexible.

Normalmente en los Makerspaces encontramos impresoras para plástico. pero, el medio de impresión no se limita sólo al plástico. Hay impresoras 3D industriales y especiales que imprimen objetos de metal, cerámica, vidrio y hormigón. La impresión 3D no es un proceso rápido. Dependiendo del tamaño del objeto y el espesor del plástico, todo el proceso puede durar desde unas pocas horas hasta varios días.

En los makerspaces de biblioteca, las impresoras 3D utilizadas suelen tener un rango de coste de unos 4.000 euros o menos. Todas ellas utilizan un proceso conocido como Fused Deposition Modeling (FDM) para crear artículos, que implica la fusión del plástico y el proceso de propagación de las capas. Las impresoras vienen con un software para transmitir el archivo de diseño 3D a la impresora. Makerbot es la marca más popular de impresoras 3D.

Con la impresión 3D se pueden fabricar pequeños objetos de plástico que pueden satisfacer las necesidades prácticas y permitir creaciones más grandes para crear un prototipo. Pudiéndose realizar objetos sorprendentes tales como prótesis de caderas humanas y válvulas cardíacas artificiales.

La encuesta sobre makerspaces en biblioteca llevada a cabo por Library Journal reveló que el 46 % de los espacios creativos ofrecen impresión 3D. Además, el 31% ofrecen modelado 3D, muy probablemente con software como SketchUp o CAD.

La idea detrás de la creación de prototipos es poner a prueba un concepto creativo para crear algo que podría ser más caro de hacer en otro material, todo ello por el costo de un poco de plástico. Alternativamente, puede que el objeto creado sea el producto final. Pero también podría ser un elemento independiente que sirve a un propósito por sí mismo. Podría ser una pieza sólida, o puede contener partes móviles. Podría ser una parte de otro elemento o tal vez una pieza que falta si alguna vez se ha roto un trozo de algo, o si se perdió una pieza irreemplazable de un juego permite que cualquier persona pueda imprimirlo. De este modo los usuarios pueden llevarse a casa una pieza existente para remplazar a otra perdida o deteriorada o una nueva.

Se pueden realizar diseños propios, para ello previamente se configurarán desde el ordenador y luego con un programa de diseño 3D serán transferidos a una impresora 3D para que lo realice como un objeto tridimensional.

Los objetos impresos en 3D también pueden ser elementos diseñados por otra persona. Esto puede ser un proyecto muy satisfactorio y relativamente fácil para alguien nuevo en la impresión en 3D: encontrar un artículo 3D en línea y luego imprimirlo.

Hay algo diferente en la impresión en 3D, que hace de esta actividad algo muy atractivo, y es que combina las inversiones relativamente bajas de habilidad y esfuerzo humano, pero muy flexible para producir un resultado muy alta calidad. Son siete los atractivos de incorporar la impresión 3D para los usuarios de un makerspace:

• Los diseños más complejos no cuestan más que imprimir diseños simples.

• La impresora puede hacer varias formas y diseños sin tener que cambiar nada en el equipo.

• Los objetos 3D se pueden imprimir con las partes móviles de una sola vez, en el mismo diseño.

• La impresora permite diseños complejos que son imposibles de crear con las máquinas tradicionales.

• La principal habilidad que se requiere para imprimir es ser capaz de crear el archivo de diseño.

• Las impresoras 3D de consumo, aunque tiene un cabezal muy pequeño, pueden hacer objetos bastante grandes.

• Es posible escanear elementos físicos y reproducirlos exactamente con la impresora 3D.

Cuando se busca algo para imprimir en la impresora 3D, hay que tener en cuenta que hay una creciente colección de diseños en 3D disponible para que cualquiera pueda acceder e imprimir o modificar algo de acuerdo con lo que se desee como Thingiverse.com, YouMagine.com y Cubehero.com. Bld3r.com muestra los resultados de todos los repositorios de objetos y además permite compartir nuevos diseños. Yeggi.com es un motor de búsqueda de todos los sitios

El pequeño tamaño de las impresoras y los escáneres 3D significa que no se necesita mucho espacio para operar con ellas. Sin embargo, se tendrá que proporcionar suficiente espacio para trabajar con los elementos que se van a escanear o para abrir la impresora para proceder a su limpieza o para realizar ajustes. También se necesita espacio para el equipo que va a transmitir el diseño 3D a la impresora y controlar la impresión. Otra cuestión importante es la necesidad de buena ventilación.

Dado que esta tecnología permite crear objetos en 3D de cualquier cosa que se pueda escanear o de otro diseño, es importante tener en cuenta las cuestiones de propiedad intelectual. En el caso de las colecciones de código abierto de diseños, los objetos se pueden imprimir sin preocupación, ya que los diseños estan generalmente compartidos bajo licencias Creative Commons. El papel del personal de la biblioteca en un makerspace es ayudar a los fabricantes a que tomen conciencia de estas situaciones y como tenerlas en cuenta para respetar los derechos de autor.

En un futuro inmediato se espera que la impresión con metal y otros materiales va estar disponible a un costo mucho más bajo con la llegada de los sistemas SLS (sinterización selectiva por láser). Esta cuestión es importante, porque metal y objetos de plástico cubren una gran cantidad de productos que la gente puede decidir imprimir en lugar de comprar.

En conclusión, la Impresión 3D ofrece una esfera creativa única para los fabricantes en un makerspace de una biblioteca. Debe ser visto como algo más que una moda, con la capacidad de crear objetos prácticos. A modo de resumen, debemos de tener en cuenta las siguientes cuestiones:

• Las impresoras 3D permiten a los usuarios crear elementos físicos a partir de un diseño digital.

• Hay una amplia selección de impresoras y software de diseño 3D disponibles, así como muchas colecciones bajo licencias abiertas de diseños que se pueden imprimir tal cual o modificadas.

• La impresión 3D pone la creación de artículos en manos del fabricante para imprimir en plástico y metal.

