Diseñando bibliotecas en el siglo XXI

Gemma John. Designing libraries in the 21st century: lessons for the UK. British Council, 2016

Texto completo

Este nuevo informe de Gemma John es un estudio de nuevas bibliotecas en Europa y América del Norte, que aborda lo que significa el diseño para el comportamiento del usuario y del personal.

El informe proporciona una descripción general de cómo se está utilizando el diseño como una herramienta para mejorar la experiencia de los usuarios y cambiar el comportamiento del personal en las bibliotecas públicas en doce sitios de cinco países en dos contextos internacionales.

Sugiere que los diseños más exitosos son aquellos que son los más sencillos: un plan abierto con buena visibilidad a través de un solo piso y una excelente conectividad, lo que permite al personal y a los clientes una mayor libertad para cambiar la forma y la función de la biblioteca pública a lo largo del tiempo. Sin embargo, los diseños más simples no siempre son los más fáciles de lograr, ya que los pisos de planta abierta a menudo son ruidosos, y la flexibilidad implica una planificación cuidadosa.

Este informe, proporciona una visión crítica de los desafíos y oportunidades clave para los profesionales de la biblioteca y la arquitectura en la actualidad. Ofrece información detallada sobre el diseño de bibliotecas públicas en los Países Bajos, Finlandia, Dinamarca, Estados Unidos y Canadá. Comparte las opiniones del personal y los clientes sobre el diseño actual y futuro de las bibliotecas públicas en estos países.

Al hacerlo, responde a la llamada de los bibliotecarios para obtener más “datos” sobre cómo las personas interactúan con los servicios y espacios de la biblioteca, y también hace una llamada de los arquitectos y diseñadores de interiores para obtener más información sobre la relación entre las personas y los edificios. ¿Cómo pueden los bibliotecarios y los arquitectos trabajar juntos para lograr una mejor comprensión de cómo las personas dan forma a los edificios y cómo los edificios dan forma a las personas para garantizar que la biblioteca pública siga siendo tan relevante mañana como lo es hoy?