¿Cómo analizan los estudiantes la fiabilidad de las noticias?

Para esta generación, las noticias son sociales, visuales y rápidas. Las notiqcias son a menudo abrumadoras, y puede ser difícil para los estudiantes decir qué noticias son verdaderas y cuáles son falsas. Aunque la mayoría de los estudiantes piensan que las noticias son importantes para la democracia, no definen las noticias según los estándares tradicionales, ni asignan necesariamente autoridad basada en la plataforma o los autores de los que provienen las noticias. Los estudiantes saben que necesitan invertir el tiempo y el pensamiento crítico para reunir, evaluar e interpretar las noticias tal como se presentan en el siglo XXI, y aunque muchos estudiantes hacen este esfuerzo, otros no lo hacen. Compartir noticias en las redes sociales proporciona a algunos, pero no a todos, los estudiantes una valiosa oportunidad de interactuar con sus comunidades, ya sea compartiendo noticias de última hora de The New York Times o notas políticas de Facebook.

Los estudiantes detallaron cómo mantenerse al día a menudo significa navegar por un complejo campo minado de desinformación, intereses comerciales, súplicas afectivas por sus clics, “noticias rápidas” de los medios sociales y manipulación política; más de un tercio (36%) dijo que las “noticias falsas” les habían hecho desconfiar de la credibilidad de cualquier noticia y sólo el 14% se sentía confiado en que podían diferenciar las noticias “falsas” de las “reales”.

Más de dos tercios de los encuestados (68%) dijeron que la cantidad de noticias era abrumadora; la mitad estuvo de acuerdo en que era difícil discernir las noticias más importantes en un día determinado (51%).

Los estudiantes fueron selectivos en los temas de noticias que siguieron, aunque la mayoría había recibido noticias sobre el clima, el tráfico y la política nacional durante la semana pasada. Como dijo una estudiante siguiendo las historias de Planned Parenthood: “Estoy buscando noticias que realmente me afecten, eso es lo que me impulsa a hacer clic en un enlace”.

Ocho de cada diez estudiantes estuvieron de acuerdo en que las noticias son “necesarias en una democracia”, pero la mayoría dijo que las noticias no estaban a la altura de sus estándares de exactitud, independencia y justicia.

La mayoría de los encuestados (58%) había compartido o retransmitido noticias en los medios sociales la semana anterior; muchos compartieron noticias políticas (33%) o historias sobre política nacional (29%).

Los estándares tradicionales para evaluar las noticias son cada vez más problemáticos para que los estudiantes los aplicaran en un momento en que el ciclo de noticias de 24 horas trata todas las historias como noticias de última hora.

Los hallazgos sugieren que los jóvenes creen que las noticias son valiosas para sus vidas y para la sociedad en general, y muchos ven a los medios sociales como un canal importante para darles una voz en el mundo. Sin embargo, el nuevo entorno digital y la realidad política actual han hecho que el éxito de para encontrar noticias fiables sea extremadamente difícil. “Una cosa a tomar en cuenta de este estudio es que siete de cada 10 encuestados dijeron que recibieron noticias de profesores y discusiones en clase durante la semana pasada”, dijo Head, “haciendo del aula una poderosa incubadora para aprender a interpretar las noticias y navegar por el complicado panorama de los medios de comunicación de hoy en día”.

Recomendaciones

1. Enseñar a los estudiantes habilidades de “conocimiento en acción” desde el principio y a lo largo de su formación. Los educadores y bibliotecarios necesitan enseñar a sus estudiantes a formular sus propias preguntas y ayudarles a desarrollar marcos mentales e intelectuales para probar la credibilidad de la información que llega (y llegará) en diferentes géneros y formatos.

2. Integrar las discusiones de noticias en el aula. Los educadores y bibliotecarios deben incorporar las noticias en las discusiones en el aula, aprovechando su autoridad como guías y modelos para ayudar a preparar a los estudiantes como consumidores efectivos de noticias en sus funciones académicas, laborales, personales y cívicas.

3. Reconsiderar cómo enseñamos evaluación. Los bibliotecarios y educadores necesitan ampliar la forma en que enseñan sobre el pensamiento crítico de la información para incluir fuentes de noticias. Además, deben incorporar estrategias de evaluación basadas en el contenido, no en el formato, para desarrollar la capacidad de los estudiantes de participar en las noticias.

4. Devolver el valor del contexto a la cobertura informativa. Las organizaciones de noticias deben proporcionar enlaces de hipertexto y añadir información contextual valiosa a las noticias, aumentando al mismo tiempo la inversión en “soluciones explicativas”

5. Los periodistas deben seguir adoptando nuevas formas de narración y nuevas estrategias de participación del público. Los periodistas deben escuchar una gama más amplia de voces y ampliar la diversidad de la cobertura, en particular en las historias sobre los jóvenes y las minorías, al tiempo que aumentan la transparencia sobre la forma en que cubren las noticias.

6. Necesitamos presionar a las compañías de medios sociales para que hagan mucho más para empoderar a los jóvenes consumidores de noticias. Las compañías de medios sociales deben comportarse responsablemente al servir a los jóvenes consumidores de noticias, asegurándose de que los algoritmos den mayor peso a las noticias verificadas, ofrezcan resúmenes de noticias basados en fuentes confiables y proporcionen indicadores claros de los medios manipulados.

El estudio incluye comentarios de los principales expertos de todo el país, así como amplias recomendaciones para los profesionales de la educación y la industria de la información.